A hned sťal soupeře z nejslavnějších, anglickou reprezentaci. Češi zdolali favorita v kvalifikaci na mistrovství Evropy 2:1, Ondrášek vstřelil pět minut před koncem vítěznou branku.

Stalo se, i když duel začal děsivě. Přes nekonečnou přípravu na bleskurychlé nohy Raheema Sterlinga, hvězdy Manchesteru City, spadli Češi do problémů už

v 5. minutě. Anglické levý křídelník utekl po své straně, v šestnáctce ho sice dostihl Lukáš Masopust, ale v souboji se zachoval mírně neohrabaně a nešikovně a Sterlinga podrazil.

Penalta… Když se k ní postaví kapitán Harry Kane, bývá to většinou vyřešeno. A také bylo, Tomáš Vaclík neměl šanci.

Český plán s co nejdelším udržením čistého konta se zbortil až příliš rychle. Málokdo v tu chvíli odhadl, co se bude dále na stadionu pražské Slavie odehrávat. Tým kouče Jaroslava Šilhavého inkasovaný gól nesrazil – ba naopak.

Navíc mu pomohla záležitost, jež v takových momentech vždy zafunguje. Češi velmi rychle vyrovnali. Angličané vedli jen pět minut. Pak se aktivní domácí dostali ke dvěma možnostem. Nejprve perfektně pálil ze strany Vladimír Coufal, ale Jordan Pickford vyrazil na roh.

Po něm však již byli červení úspěšní. Míč propadl od jednoho stopera k druhému, od Ondřeje Čelůstky k Jakubu Brabcovi. Plzeňský zadák ho dopravil do sítě kolenem.

A hned poté ukázal, jak je mančaft na velký zápas s proslulým sokem nahecovaný, jak je pospolitý.

K oslavě běžel od brány až ke střídačce, kde se vrhl do hromadného chumlu.

Bylo to symbolické potvrzení odvahy, s níž Češi do utkání šli. Zatímco na jaře prohráli v Londýně po bojácné hře 0:5, tentokrát to bylo jinak. Kuráž byla viditelná, výborní byli prakticky všichni. Vyčuhovali především krajní zadáci Coufal

s Janem Bořilem a gólman Tomáš Vaclík, jenž ve druhé půli lapil obří šance. Nepřišel si na něj Kane ani Sterling – a to jsou gólové mašiny.

Ale také Češi měli šance. Velmi dobře pálili Masopust a také Alex Král. V obou případech musel zasáhnout Pickford, předvedl pohotové zákroky.

A také ve druhé půli byli domácí kurážní. Favorita napadali, drželi míč, tím chtěli otupit anglickou rychlost v protiútocích. Kouč Šilhavý tentokrát zvolil opravdu fungující taktiku, kterou soupeře zaskočil.

To však nebylo jediné překvapení, jež nachystal. V 65. minutě poslal na hřiště Ondráška, útočníka působícího v americkém Dallasu.

Ondrášek se rychle chytil tempa, hned v první akci zařídil rohový kop. V 85. minutě ho zpětnou přihrávkou našel slávista Masopust

a Ondrášek trefil přízemní střelu do sítě.

Pro Angličany to byl šok – a vlastně i pro téměř plný Sinobo Stadium. Takový výkon (a výsledek) čekal málokdo. Úspěch výrazně navýšil české šance na průnik na mistrovství Evropy. Česku stačí k postupu vyhrát příští domácí duel s Kosovem.