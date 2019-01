HRADEC KRÁLOVÉ - Úřední zpráva OFS 31/2007

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv





DELEGACE OFS RYCHNOV N. K.



A3A0205 Černíkovice C – Dobré B SO 11. 8. v 17⋌ (Koza, Kolman, Falátek)

A1A0201 Albrechtice - Petrovice 12. 8. v 17⋌ (Štancl, Částka, Pavel)

OKRESNÍ PŘEBOR DOSPĚLÍ





2. kolo 11. až 12. 8. v 17 hodin:

A1A0201 Myštěves - Chlumec B SO⋌ (Vondráček, M. Novotný, dodat.)

A1A0202 Probluz A – Kunčice B SO⋌ (Částka, Pavel, dodat.)

A1A0203 Nepolisy - Třebechovice SO⋌ (Ryšavý, Markvart, dodat.)

A1A0204 Smiřice A - Kobylice A SO ⋌(Hruška, dodat., dodat.)

A1A0205 Velichovky A - Červeněves SO⋌ (Kincl, Krejska, dodat.)

A1A0206 Starý Bydžov - Slavia Hradec SO⋌ (Blažek, Křinka, dodat.)

A1A0207 Třebeš A - Stěžery A NE ⋌(OKR Rychnov)



III. TŘÍDA DOSPĚLÍ





2. kolo 11. až 12. 8. v 17 hodin:

A2A0201 Prasek - Kosičky B SO ⋌(Vízek, dodat.)

A2A0202 Dolany - Malšova Lhota A SO⋌ (Riesner, dodat.)

A2A0203 Předměřice B - Libřice NE ⋌(Špráchal, Doubrava)

A2A0204 Lhota p. L. B - Kobylice B NE⋌ (Andrejsek, Růža)

A2A0205 Dobřenice - Nové Město SO ⋌(Bečvář, dodat.)

A2A0206 Sendražice - Lovčice A SO ⋌(OFS Rychnov)

A2A0207 Skřivany - Černilov B SO ⋌(Tlustý R., dodat.)



IV. TŘÍDA A DOSPĚLÍ





2. kolo 11. až 12. 8. v 17 hodin:

A3A0201 Neděliště - Třebeš B SO⋌ (Jirka)

A3A0202 Jeníkovice - Malšova Lhota B SO ⋌(Štancl)

A3A0203 Vysoká - Nový Hradec B SO⋌ (Doubrava)

A3A0204 Smiřice B - Velichovky B NE⋌ (Jirka)

A3A0205 Rasošky - Dohalice B NE⋌ (Krejska)

A3A0206 Jaroměř B - Lok. Hradec B SO ⋌(Merbs)

A3A0207 Hořiněves - Cerekvice SO⋌ (Stránský)



IV. TŘÍDA B DOSPĚLÍ





2. kolo 11. až 12. 8. v 17 hodin:

A3B0201 Kratonohy B - Lužec NE⋌ (Kolman, Riesner)

A3B0202 Ohnišťany - Libčany B SO⋌ (Konhefr)

A3B0203 Lovčice B - Hlušice B NE ⋌(Papík)

A3B0204 Boharyně - Syrovátka SO ⋌(Kukla)

A3B0205 N. Bydžov C - Urbanice SO 10.15 hř. Chudonice ⋌(Kukla)

A3B0206 Roudnice B - Probluz B SO⋌ (Růža)

A3B0207 Převýšov B - Stěžery B NE 13.30 ⋌(Vondráček)



OKRESNÍ PŘEBOR DOROST





2. kolo 11. až 12. 8.:

C1A0201 Kratonohy - Chlumec NE 14.30⋌ (Riesner)

C1A0202 Malšovice - Probluz SO 14⋌ (Dostál)

C1A0203 Ohnišťany - Malšova Lhota SO 14.30⋌ (Konhefr)

C1A0204 Dohalice - Hlušice NE 14 ⋌(Dostál)

C1A0205 Rasošky - Kobylice NE 14⋌ (Krejska)

C1A0206 Lhota p. L. - Červeněves SO 14.30⋌ (Bečvář)

C1A0207 Kosičky - Vysoká NE 13.30⋌ (Tlustý R.)

C1A0208 Skřivany - Cerekvice NE 10⋌ (Vízek)