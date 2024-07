Otevření nové Malšovické arény nepomohlo pouze fotbalu v krajském městě, ale v celém regionu. Fanoušci opět začali jezdit na ligu ze všech koutů východních Čech. Navíc FC Hradec Králové ze sezony, která v jejím průběhu nevypadala nijak dobře, vykouzlil klidný střed tabulky a nakonec i boj o Evropu. Otevření stadionu, na který čekaly generace fanoušků a splnění sportovního cíle? Takhle by to šlo!

2. Klid v kotlině

S rolí nováčka se fotbalisté FC Slavia Hradec Králové popasovali na výbornou. V premiérové sezoně v Divizi C obsadili konečné deváté místo a z krajských týmů skončili nejlépe. Po snovém vstupu do soutěže se sice v tabulce postupně lehce propadali, na druhou stranu záchranářské starosti Sešívané vůbec netrápily. Zabydlení proběhlo bez problémů.

3. Dostihy o čtvrté místo

Už před začátkem sezony krajského přeboru byly karty jasně rozdány. O titul si to rozdá silný trojlístek Police nad Metují, Solnice a Náchod. To se do puntíku potvrdilo a čekalo se, kdo z peletonu skončí za ním. O „bramboru“ to byl boj až do posledního kola. Nakonec ji vybojoval Sokol Třebeš. A zcela po právu. Proč? Hlavně zvládal vyrovnané duely dotáhnout ke třem bodům. Paradoxem je, že na čtvrtém místě měl záporné skóre (54:58). To ho ale vůbec trápit nemusí.

4. Velkolepá jízda

Po sestupu do I. A třídy chtěla FK Vysoká nad Labem hned zpátky do přeboru. Do sezony tak šla s nadupaným kádrem a byla hlavním favoritem soutěže. Ale znáte to, i tak se může něco zašmodrchat, individualitám to nemusí klapat. To však nebyl případ Vysoké. Zkušený tým po vlažnějším podzimu na jaře zcela dominoval. Prohrál pouze jediné utkání a po posledním kole měl na druhou Železnici náskok desíti bodů. Střelecky tým táhl kanonýr Milan Ujec, jenž nasázel 37 branek.