Hradec Králové - Okresní fotbalové soutěže: Lužec chce zpět na vítěznou vlnu, v cestě mu tentokrát stojí Starý Bydžov.

Okresní fotbalová III. třída: Nový Bydžov C - Ohnišťany. | Foto: Deník/ Petr Tomeš

Zápasy 11. kola pokračují fotbalové soutěže dospělých OFS Hradec.

Hradecký Votrok OP

SO 15.30: Nepolisy (4. místo, 20 b.) – Hlušice (6. místo, 19 b.). Na derby se očekává velká návštěva. Pro oba soupeře, které dělí bod, by vítězství znamenalo bližší kontakt se špicí.

SO 15.30: Kobylice (3. místo, 22 b.) – Kosičky (11. místo, 8 b.). Domácí celek je opět v popředí tabulky. Kosičky by případná výhra nejspíš posunula do vyšších pater.

SO 15.30: Sendražice (8. místo, 11 b.) – Probluz (9. místo, 11 b.). Zápas sousedů v tabulce. Sendražice vloni působily ve III. třídě, naopak Probluz hrála I. B třídu. Domácí by rádi navázali na herní projev z Lovčic.

SO 15.30: Smiřice (1. místo, 25 b.) – Lovčice (5. místo, 19 b.). V duelu předních celků přeboru čeká domácí kvalitní soupeř, který se může přiblížit na dohled špici tabulky.

Další zápasy: Dohalice – Červeněves (NE 15.30), Kunčice B – Nový HK B (NE 15.30), Chlumec B – Myštěves (NE 15.30).

HLDS III. třída

SO 15.30: Ohnišťany (5. místo, 15 b.) – Slavia Hradec Králové B (2. místo, 21 b.). Po kanonádě u chudonického rybníčku čeká domácí dobře hrající rezerva „sešívaných".

SO 15.30: Velichovky (10. místo, 13 b.) – Malšova Lhota (11. místo, 11 b.). Zápas sousedů v tabulce může vítěze posunout do klidnějších vod.

NE 15.30: Kobylice B (6. místo, 15 b.) – Nový Bydžov C (14. místo, 7 b.). Domácí v tradičním derby přivítají novobydžovský „Cejlon", který se bude chtít oklepat z ohnišťanského nářezu.

Další zápasy: Skřivany – Boharyně (SO 15.30), Libřice – Třebeš B (SO 15.30), Urbanice – Prasek (NE 15.30), Kratonohy B – Stěžery (NE 15.30).

Sconto IV. třída A

NE 15.30: Třebechovice B (10. místo, 10 b.) – Neděliště (4. místo, 14 b.). Pod Orebem chtějí s ambiciózním soupeřem napravit klopýtnutí na hřišti Lokomotivy Hradec.

NE 15.30: Malšovice B (8. místo, 11 b.) – Loko Hradec Králové B (2. místo, 16 b.). Odjede Lokálka ve střetnutí rezervních týmů z městského derby plnou parou?

Další zápasy: Hořiněves – Jeníkovice (SO 15.30), Dolany – Dohalice B (SO 15.30), Vysoká nad Labem B – Černilov B (NE 15.30), Probluz B – Cerekvice nad Bystřicí (NE 15.30).

CK Votrok IV. třída B

SO 15.30: Lužec nad Cidlinou (3. místo, 18 b.) – Starý Bydžov (7. místo, 15 b.). Sousedské utkání, v němž domácí budou chtít zapomenout na prohru s Dobřenicemi a v Syrovátce.

SO 15.30: Libčany B (12. místo, 3 b.) – Dobřenice (1. místo, 22 b.). V zápase regionálně blízkých týmů z opačných pólů tabulky přijede do Libčan lídr.

Další zápasy: Roudnice B – Myštěves B (SO 15.30), Převýšov B – Nové Město nad Cidlinou (NE 14), Nepolisy B – Hlušice B (NE 15.30), Lovčice B – Syrovátka (NE 15.30). (ld)