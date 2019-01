Hradec Králové - V sále hradeckého Adalbertina se uskutečnil 5. Galavečer Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. Během večera došlo ke spouště ocenění a poděkování. Prim hráli i zástupci z OFS Hradec Králové.

Souhrn za OFS Hradec podle vyhlášených anket za rok 2014 – Junior cena: Černilov, Stěžery. Fotbalová obec: Skřivany. Fotbalový starosta: Dušan Šustr (Nepolisy). Trenér mládeže: Pavol Mizerík (Třebeš). Rozhodčí do 21 let: Lukáš Slavíček. Cena Fair-play: Jáchym Tuček (N. Bydžov), Jiří Částka (Stěžery), trenér Petr Jánský (Slavia HK). Cena Jana Modřického: Václav Zezulka (Lovčice), Jaroslav Míchal in memoriam (OFS HK). Zvláštní cena KFS: brankářský seminář Vojtěcha Marečka. Jedenáctka roku KP 2013/14 podle Deníku: Radek Korba (Olympia HK – zároveň nejlepší hráč KP), David Veselý (Slavia HK). Gól roku: Tomáš Rak (Olympia HK). Nejlepší střelec I. A třídy: Marek Ježek (Černilov).

Vizitky oceněných z OFS Hradec

Cena Jana Modřického

Jaroslav Míchal – in memoriam (7. 12. 1931 – 27. 12. 2013). Výrazně se zapsal do fotbalu na Hradecku. Jako hráč začínal v Dukle Letec Hradec a už zde mimo jiné vykonával funkci trenéra, později trenérsky i organizačně působil v Třebši a RH Králové. Od roku 1969 se stal členem a poté i předsedou KM OFS HK. Byl rovněž rozhodčím v soutěžích okresu i kraje a s píšťalkou působil na hřišti ještě v 72 letech i po totální protéze kyčelního kloubu. Ve funkci sudího odřídil 1216 utkání jako hlavní či asistent. Předsedou OFS HK byl 10 let (1993 – 2002). V roce 1974 stál u zrodu Hradeckého poháru st. žáků, dnes hraný jako Pohár J. Míchala. Od ČMFS byl oceněn prestižní plaketou Dr. Václava Jíry. V roce 2012 převzal od OFS HK cenu Hradecká fotbalová osobnost. Velkou láskou pro něj byla hudba, významnou zálibou se stalo rovněž sběratelství autogramů osobností, což bylo vidět i na mnohých výstavách v Hradci a po ČR.

Václav Zezulka (nar. 31. 1. 1945). Zanedlouho oslaví 70. narozeniny. Funkci jednatele a sekretáře TJ Sokol Lovčice zastává nepřetržitě téměř půlstoletí od roku 1966, tedy neuvěřitelných 49 let. Dlouhá léta řídil jako rozhodčí utkání v rámci OFS HK. V jeho osobě má TJ Sokol Lovčice spolehlivého a oddaného funkcionáře, který je tahounem a doslova duší fotbalového, ale i kulturního dění v Lovčicích. V roce 2009 obdržel ocenění od OFS Hradecká fotbalová osobnost.

Zvláštní cena KFS

Brankářský seminář Vojtěcha Marečka. Ten byl zaměřený na trénink zejména v mládežnických kategoriích. Hlavním lektorem byl v Hradci Luděk Mikloško (bývalý reprezentační brankář, 11 let chytal anglickou Premier League). Dalšími lektory akce pro celý královéhradecký region, která se uskutečnila na sklonku října, byli Martin Ticháček (bývalý ligový brankář nyní působící v FC Viktoria Plzeň), Karel Podhajský (bývalý ligový brankář, v současnosti trenér gólmanů FC HK a reprezentace ČR U17) a Jiří Kastner (osobní kouč i mentální trenér pracující s řadou profesionálních českých sportovců). Myšlenka uspořádat toto setkání se zrodila v hlavě Vojtěcha Marečka, trenéra mládežnických brankářů FC HK nyní působícího v Kataru. Adalbertinum přivítalo 40 účastníků. Zde se konala teoretická část. Praktická část se uskutečnila na hřišti Slavie HK.

Cena Fair-play

Jiří Částka (Stěžery). V sobotu 7. června 2014 se hrálo předposlední kolo Hradecký Votrok OP mužů Myštěves – Stěžery. Hosté vedli na hřišti favorita těsně před koncem 2:1. V nepřehledné situaci přiznal obránce Částka, že míč překročil celým objemem brankovou čáru a tím bylo vyrovnáno na konečných 2:2.

Jáchym Tuček (N. Bydžov). V duelu České ligy U14 N. Bydžov – Ústí n. L. ukázal férové srdce. Bylo to bohužel málo vídané gesto. Opravil sudího, který po zákroku na něj odpískal pro domácí penaltu. „Ne, nebyl jsem faulován," řekl hráč. Místo penalty měl jeho tým „jen" roh, což ocenil nejen trenér Petr Průcha, ale i FAČR v rámci nedávného Galavečera na Žofíně.

Petr Jánský (Slavia HK). Dne 3. května 2014 se hrál zápas KP st. žáků Broumov – Slavia HK (2:0). Domácí trenér Robert Frydrych situaci popsal takto: „Ne tak často vídané gesto fair-play předvedl hostující kouč Petr Jánský. V 56. min. odpískal sudí faul na hranici pokutového území hostů a chtěl nařídit přímý volný kop, ale trenér hostů mu napověděl, že faul byl uvnitř území a tím pádem se musí kopat penalta, kterou nakonec šikovný brankář Slavie chytil."

Rozhodčí do 21 let

Lukáš Slavíček (20 let). Studuje na VOŠ a SOŠ Nový Bydžov, obor podnikání a služby se zaměřením na sportovní management. S fotbalem začal v 5 letech za FC HK, jako 12letý hostoval ve Slavii HK a poté v Olympii HK. Ve 14 letech skončil s hraním a začal pískat. O tři roky později řídil okresní soutěže dospělých, v 18 letech se dostal na listinu krajských soutěží, kde začal v I. B třídě, po roce se posunul do I. A třídy a na podzim ročníku 2014/15 odřídil 3 utkání v KP.

Poznámka: Vizitky dalších oceněných z OFS Hradec uveřejníme za týden.

Lubomír Douděra