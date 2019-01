Východní Čechy - Fotbalová divize C: Trenér Vysokého Mýta i z tohoto důvodu považoval výhru v Ústí nad Orlicí za zaslouženou.

Derby nabídlo jedinou branku. Mýto (v černožlutém) odvezlo z Ústí výhru 1:0. | Foto: Michal Horák

Ústí nad Orlicí - Vysoké Mýto 0:1

Vladimír Chudý, trenér Jiskra Ústí nad Orlicí: „Potvrdilo se, že Mýto, ač se mu nepovedl začátek soutěže, má velmi kvalitní tým. Odehráli jsme vyrovnané utkání, téměř bez gólových příležitostí na obou stranách. Obranné řady pracovaly téměř bezchybně a útočníci se nedokázali moc prosadit. Bohužel k naší smůle soupeř vytěžil z toho minima šancí, které měl, jednu branku a ta se ukázala nakonec jako vítězná."

Roman Oliva, trenér SK Vysoké Mýto: „Se třemi body jsme spokojeni. Bylo to vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme měli takové dvě šance, které jsme neproměnili. Po přestávce domácí trochu více vylezli, ale i tak to stále bylo více méně od vápna k vápnu. Rozhodla jedna šance, ze které jsme skórovali. K výhře jsme byli blíže a zasloužíme si ji."

Dvůr Králové nad Labem - Suchdol 1:0

Pavel Matějka, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Potkal nás velice silný soupeř, který těžil z výborně nacvičených standardních situací. Dostali jsme se šťastně do vedení, když po akci Tomeše přišla penalta proměněná Ondřejem Vaníčkem. Každý vidí, jak vypadá tabulka. Pro nás to jsou obrovsky cenné body. Vážíme si jich o to víc, že i na velmi hrbolatém terénu náš soupeř potvrdil své kvality i postavení v tabulce."

Letohrad - Olympia Hradec Králové 1:2

František Dvořák, trenér FK Letohrad: „Úvod utkání nám vyšel a byli jsme aktivnějším týmem, dostali se zaslouženě do vedení. Po této brance začali hrát hosté na velké riziko vzadu a tím nás dostali pod velký tlak, který zúročili vyrovnávací brankou těsně před pauzou. Druhý poločas začal tak, jak první skončil. Hosté byli aktivnější, ale do zakončení se prakticky nedostávali. Hrálo se převážně uprostřed hřiště s držením míče na kopačkách hostí. Utkání nakonec rozhodla krásná střela nejlepšího hráče na hřišti Poděbradského. Je obrovská škoda, že jsme nedokázali dovést dobře se vyvíjející zápas do jakéhokoli bodového zisku. V sobotu byl ten zápas, kdy se nám to povést mohlo a dle mého názoru i mělo. Nicméně soupeř nám ukázal, jaký je rozdíl mezi mužstvy v agresivitě v pokutovém území a zaslouženě zvítězil."

Miloš Sazima, trenér FC Olympia Hradec Králové: „Poprvé na jaře jsme museli dohánět náskok soupeře. Klíčové bylo vyrovnání do poločasu po standardní situaci. I když náš výkon nebyl optimální, dokázali jsme strhnout vítězství na svoji stranu díky povedené individuální akci Poděbradského."

Kutná Hora - Živanice 2:1

Milan Ujec st., trenér TJ Sokol Živanice: „Jednostranné řízení zápasu a vyvrcholením byla uznána branka, která nebyla. A nakonec ukončení zápasu v 89. minutě před zahráním naší standardní situace. I přesto jsme měli několik šancí, které jsme nevyužili."

Nový Bor - Trutnov 3:0

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „My jsme v utkání bohužel propadli v koncovce. Hlavně jsme si nedali balón, kluci si na hřišti nevyhověli. První poločas tam ještě jakž takž byla vidět naše snaha, ale za druhý si domácí vítězství zasloužili. Měli větší vůli po vítězství."

Admira Praha - Jaroměř 4:1

Miloš Exnar, trenér FK Jaroměř: „Celý první poločas jsme měli příliš velký respekt ze soupeře a vyprodukovali jsme příliš mnoho chyb. Po změně stran se náš herní projev zlepšil, ale soupeř poměrně brzy odskočil na třígólový rozdíl a zápas dovedl do vítězného konce. Domácí nás zejména v první půli předčili v agresivitě, posbírali většinu odražených balónů a tím si vytvářeli herní převahu."

Hvězdy kola

1. Ondřej Kesner (Chrudim): Umí to s míčem a má přehled ve hře. Na hřišti Tachova se sedmadvacetiletý záložník navíc dvakrát prosadil střelecky.

2. Jiří Poděbradský (Olympia Hradec): Během zápasu v Letohradu byl rozdílovým hráčem a vsítil také veledůležitý rozdílový gól na 1:2, který se nakonec ukázal jako vítězný. U postranní čáry se uvolnil s balonem a střelou na zadní tyč překonal domácího brankáře.

3. Ondřej Vaníček (Dvůr Králové): Společně s bratrancem Jakubem, jenž vychytal nulu, se podílel na výhře se Suchdolem. V 9. minutě zachoval pevné nervy při penaltě. Kopl ji po zemi doprostřed branky. Další gól v utkání už nepadl.

Vítěz

Fotbalisté Dvora Králové: Tři domácí zápasy, tři těsná vítězství. Fotbalisté Dvora na jaře získali již 10 bodů, přesto si nadále uvědomují, jak těžká je cesta letošní sezonou. V neděli porazili silný Suchdol.

Smolař

Fotbalisté Ústí nad Orlicí: Až na jednu šanci, kterou Mýto proměnilo, nepustili soupeře do vyložených brankových příležitostí. Jenže na opačné straně hřiště, kde se rozhoduje, to skřípalo.

Střelci

II. liga a ČFL: 1. Kopecký (Chrudim, ČFL) 15 branek; 2. Pázler (Hradec Králové, II. liga) 13; 3. Rybička (Chrudim, ČFL) 12; 4. Urbanec (Převýšov, ČFL) 10.

DIVIZE C: 1. M. Ujec (Živanice) 15 branek; 2. – 3. Tauchman (Trutnov), P. Holubec (Trutnov) oba 11; 4. Gorol (Živanice) 10; 5. – 6. Očovan (Olympia), Kejzlar (Trutnov (Živanice) oba 9.

(Pozn.: Pouze hráči východočeských týmů.)

Střípky z fotbalového víkendu

Převýšov zaspal úvod a obrat už nedokonal

Převýšov - „Musíme hrát celých devadesát minut a ne jenom sedmdesát." Těmito slovy hodnotil převýšovský kouč Tomáš Hrabík nedělní domácí duel s Pískem, který jeho svěřenci prohráli těsně 2:3. Nebýt nepovedeného úvodu utkání, kdy hostující hráči šli v 17. minutě do vedení 2:0, mohlo být vše jinak. Ale na kdyby se ve fotbale nehraje. Co je platné, že po druhém inkasovaném gólu se Převýšovští výrazně zlepšili, když body stejně nemají. Velkou zásluhu má na tom třiadvacetiletý písecký útočník Filip Řezáč, jenž vstřelil všechny tři branky svého mužstva.

Kutná Hora zpívá: Byl to, nebo nebyl gól?

Pardubice - Pamatujete na písničku z pohádky Ať přiletí čáp královno? Objevila se v ní slova Byl to, nebo nebyl král. V neděli vpodvečer si mohli z amplionu v Kutné Hoře pouštět song Byl to, nebo nebyl gól?! V 63. minutě napřáhl z dálky Urban a jeho pumelice se odrazila od břevna do země. Rozhodčí nechal dokončit akci a poté ukázal na středový kruh. A jak už to bývá, každá strana tvrdí něco jiného. Domácí jsou přesvědčeni, že to branka byla, hostující tým pak spílá sudímu Novotnému. Pravdu v tomto případě nelze hledat ve víně ale na videu.

Trutnov nestačil, dal si i vlastence…

Trutnov - Nebyl to ideální výkon. Ač byli Trutnovští v utkání favoritem, v Novém Boru zaostávali hlavně v bojovnosti a nasazení. Domácí nutně potřebovali zabrat a zápas krátce po přestávce rozhodli slepenými trefami (58. a 65. minuta). Pomohl jim k tomu i nešťastný Kovářův vlastenec. Pak už nebylo co řešit. Svěřenci Miloše Dvořáka nemohli najít správný rytmus, Nový Bor byl naopak na koni. Hřebíček do trutnovské rakve zatloukl sedm minut před koncem Halbich a stanovil na konečných, leč zasloužených 3:0.