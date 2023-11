Osm lupenů, čtyři šťastlivci. Kdo vyhrál lístky na duel Lvíčat se Slovenskem?

Ve středu Deník informoval o zajímavé soutěži, v níž si čtenáři mohli zdarma zajistit vstupenky na atraktivní fotbalové utkání české reprezentace do 21 let proti stejně starému výběru Slovenska, které se uskuteční v pondělí 20. listopadu od 18 hodin na novém Malšovickém stadionu v Hradci Králové. Stačilo odpovědět na osm jednodušších otázek a čekat, že se na vás usměje štěstí. A to se usmálo na čtyři fanoušky, každý z nich obdrží dva lístky na toto derby.