Královéhradecký kraj se skvěle zhostil pořádání 22. ročníku turnaje Václava Ježka, co navíc může pořadatele jednotlivých zápasů těšit dvojnásob, domácí výběr zapsal tři výhry nad třemi kvalitními soupeři a v závěrečný hrací den zvedl nad hlavy vítěznou trofej.

Češi suverénně ovládli prestižní turnaj osmnáctek Ježek Cup 2023 hraný v Královéhradeckém kraji. Na cestě za pohárem porazili výběry Turecka, Slovenska a USA. | Foto: Lubomír Douděra

Kdo tohle čekal? Český reprezentační výběr do osmnácti let dokázal vyhrát prestižní Ježek Cup 2023, když v cestě za triumfem dokázal přehrát hned tři soupeře stejné věkové kategorie. Nejprve ve středu poslal z cesty Turecko (3:0), o dva dny později deklasoval ve federálním derby Slováky (6:0), aby na závěr povedeného turnaje zvládl i souboj s obávanými Spojenými státy americkými. Výhru 2:0 režíroval dvougólový sparťan Daniel Rus a Češi v konečné tabulce vyčnívají jako jediní se ziskem devíti bodů, navíc s úchvatným skóre 11:0!

Mladíkům ze Slovenska zazpíval kanár. Češi na Ježek Cupu drží první příčku

Ve zbývajících nedělních soubojích, které se hrály už dopoledne, porazilo Turecko nečekaně výběr do té doby bodově stoprocentních Švýcarů 1:0, Slováci pak penaltovým gólem z 95. minuty podlehli Ukrajině 2:3 a obsadili v tabulce poslední příčku.

22. ročník turnaje hostila východočeská města Chlumec nad Cidlinou, Červený Kostelec, Hořice v Podkrkonoší, Týniště nad Orlicí, Trutnov a Nový Bydžov. Závěrečného utkání české reprezentace v Chlumci nad Cidlinou, slavnostního zakončení turnaje a dekorace vítězného týmu se zúčastnil i předseda Královéhradeckého KFS Václav Andrejs.

Ježek Cup 2023

Česko 18 – USA 18 2:0 (1:0)

Fakta - branky: 39. a 63. Rus. Rozhodčí: Vokoun – Hádek, Ježek. ŽK: 1:3 (Tauš - Mendoza, Hawkins, Habroune). Diváci: 673.

Česko: Heerkens – Piták, Kubín, Jindra, Tesař – Tošnar (76. Dufek), Feit (76. Zíka) – Hranoš (62. Havran), Zahradníček (62. Hájek), Kačor (46. Mokrovics) – Rus (83. Tauš). USA: Beaudry – Harangi, Banks (77. Hall), Soma (C), Miller (77. Verhoeven) – Jamison (77. Carmona Romero), Vasquez (58. Berchimas), Habroune (77. Rudisill), Mendoza (58. Hawkins), Evans (58. Medina) – Ramos Jr. (58. Burton).

Ohlas trenéra ČR na utkání

Aleš Křeček, trenér české reprezentace do 18 let: „Amerika se ukázala jako nejlepší tým, proti kterému jsme na turnaji hráli. Hrála nejlepší fotbal a sportovně musím přiznat, že v určitých fázích zápasu nás přehrávala. Chtěli jsme od úvodních minut hrát stejně aktivně jako v předešlých zápasech, ale soupeř hrál velmi aktivně a také v jiném rozestavení, na které jsme nebyli úplně schopni reagovat. Soupeře jsme ale do žádných velkých šancí moc nepouštěli, o poločase jsme některé taktické věci trochu upravili a po změně stran to bylo již lepší. I když jsme na turnaji vyhráli všechny tři zápasy, určitě se máme ještě co učit. Je samozřejmě krásné vyhrát takový turnaj, ale rozhodně nebudeme létat v oblacích.“

JEŽEK CUP 2023Zdroj: Tomáš Otradovský

Počet vítězství na turnaji Václava Ježka

8x – Česko (1995, 1996, 1999, 2003, 2008, 2012, 2015, 2023)

5x – Ukrajina (2009, 2010, 2011, 2013, 2019)

4x - Německo (1994, 2001, 2021, 2022)

3x – USA (2014, 2016, 2018)

2x – Polsko (2000, 2002)

1x – Chorvatsko (1997), Španělsko (1998), Francie (2004), Slovensko (2005), Belgie (2006), Turecko (2007), Japonsko (2017)