Východní Čechy, Pardubice - Jediný východočeský zástupce ve druhé fotbalové lize shání stopera. Příchod bouřliváka by byl především v celém regionu přestupovou bombou.

Koláž Tomáše Řepky v pardubickém dresu. | Foto: Koláž: Deník/ Pavel Bureš

Tahle zpráva chce hluboký nádech a k tomu se něčeho pořádně chytit. Pardubice naťukly Tomáše Řepku, jestli by si nechtěl zahrát druhou ligu.

Ne, žádný apríl, ale pravda.

Vyhlášený tvrďák a král blikanců v pardubickém dresu?

Milionář, který v Českých Budějovicích kasíroval 150 tisíc měsíčně, v týmu, kde většina hráčů chodí do práce?

Ano, může se to stát!

Jakmile se objevila zpráva, že s bývalým reprezentačním stoperem Jihočeši nepočítají, začali další zájemci žhavit jeho číslo.

„Jako první se mi ozvaly druholigové Pardubice, kde trénuje můj bývalý spoluhráč z Baníku Martin Svědík," přiznal sám Řepka v rozhovoru pro sport.cz.

„Ve středu jsme se dozvěděli, že s ním na jihu Čech nepočítají. S trenérem Svědíkem jsme se domluvili, aby se ho zkusil zeptat, jaké má vůbec ambice. Byla to jen taková informační a nezávazná debata," řekl Deníku sportovní manažer Pardubic Vít Zavřel.

Řepku hovor od kamaráda, se kterým v Ostravě dokonce nějaký čas i bydlel, překvapil: „Léta jsem ho neviděl. On je mladší, ale to neznamená, že bych ho jako kouče nerespektoval."

Faktem je, že po odchodu Tomáše Proroka do fotbalového důchodu jeden bek kategorie „milý útočníku, bude tě to bolet," Pardubicím chybí.

„Myslím, že svojí vitalitou, nasazením a bojovností by něco předal i našim klukům, někteří jsou totiž takové panenky. Dovedl by tým vybláznit," tuší Zavřel, že s Řepkou v sestavě by Východočeši sotva dostali někde nakopáno.

V lednu mu bude 39, ale i starý pes umí kousat.

„Jenom kvůli němu by chodilo minimálně dvakrát tolik lidí, co chodilo na podzim. Navíc má respekt i u rozhodčích," vypočítává Vít Zavřel.

Jenže s posledním bodem souvisí i problém. Tomáš Řepka je prostě Tomáš Řepka. Rozhodčí občas pucuje jako malé kluky a ne každý si to nechá líbit.

Kolik za život dostal zbytečných červených karet? Dvě ruce by vám na to nestačily. Že by se v Řepkovi probudil jeho černý démon, se ale Zavřel nebojí: „Můj dojem je, že v nižší soutěži by už nebral všechno tak vážně."

Takže je na čase vyklízet místo v kabině? Zatím je dost času. České Budějovice sice tvrdí, že se s Řepkou domluvily na ukončení smlouvy, jenže on tvrdí opak: „Na ničem jsme se nedohodli. Předal jsem to svému právníkovi."

Navíc po Řepkovi mohou skočit i bohatší kluby z první ligy. Jenže na druhou stranu: míst, kde ještě nikoho neurazil, už moc nezbývá…