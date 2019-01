Východní Čechy - Fotbalová divize C: Svitavský trenér Zbyněk Zbořil naopak po nejtěsnějším vítězství na hřišti soupeře zářil spokojeností: ,,Máme tři body z těžkého zápasu".

Zdeněk Vaňous (10) byl při chuti | Foto: Michal Horák

Pardubice B – Svitavy 0:1

Jaroslav Míchal, trenér FK Pardubice B: „Před utkáním jsme si byli vědomi toho, že to bude vyrovnané utkání, které rozhodnou individuální chyby. A to se potvrdilo. Svitavy nás po jedné z mála chyb ve druhé půli potrestaly gólem Beleje. Soupeř hrál zodpovědně, byl nebezpečný z brejků a líbil se mi více než na podzim. My jsme sehráli v poli kombinačně kvalitní zápas, ale bez efektu ve finální fázi, do které nás pozorně bránící hosté moc nepouštěli."

Zbyněk Zbořil, trenér TJ Svitavy: „Dovezli jsme tři body z velmi těžkého zápasu. Před začátkem utkání jsem hráčům říkal, že úvodní zápasy sezony rozhodují standardky nebo nějaká potrestaná chyba. My dokázali jednu chybu soupeře potrestat a naopak velmi dobře ubránili obranné standardní situace. To bylo rozhodující. Nevyhráli jsme po nějakém super výkonu, umíme hrát rozhodně lépe, ale dokázali jsme s mladými hráči vydržet kondičně a využít jednu z mála chyb pardubické defenzívy."

Holice – Nový Bydžov 1:3

Jiří Tesař, trenér SK Holice: „V prvním poločase jsme měli více ze hry. Hráli jsme útočně a vytvořili si i gólové šance. Bohužel jsme zužitkovali pouze standardní situaci, přesněji řečeno trestný kop, což nás nakonec velmi mrzelo. Druhý poločas se otočil a soupeř měl navrch. A oproti nám dokázal skórovat. Za první půli mužstvo chválím, ke druhé ale budu mít určité výtky."

Martin Novotný, vedoucí mužstva RMSK Cidlina Nový Bydžov: „První jarní mistrovské utkání se hrálo v Holicích na tuto dobu na výtečně připravené přírodní trávě č. 2. Od úvodu byla vidět nervozita na kopačkách obou týmů. Přesto to byli domácí, kteří měli lehce navrch a hlavně šli důrazněji za úspěchem. Nám se nedařil přechod do útočné fáze a v mnoha momentech vznikala okénka mezi jednotlivými řadami. Ve druhém poločase nám prospěl příchod Bastina, který hru viditelně oživil, výtečně hrál Žalman a začala se nám dařit hra po stranách s častým přečíslením z druhé vlny. V závěru měl náš tým i více fyzických sil a dovedl utkání k zaslouženému vítězství."

Ústí nad Orlicí – Nová Paka 4:1

Jan Navrátil, Jiskra Ústí nad Orlicí: „Jsme rádi, že se nám vstup do jarní sezóny povedl. Věděli jsme , že budeme většinu zápasu muset útočit a dobývat obrannou linii soupeře. To se potvrdilo a s inkasovaným gólem ještě zvýraznilo. Chyběla nám trpělivost a klid při postupném útoku. Ovšem musím hráče pochválit. Dali jsme čtyři góly a další šance si vytvořili, což je velmi dobré. Pochvalu zaslouží i Křivka, který předvedl jistý výkon."

Petr Ježek, sekretář 1. FK Nová Paka: „V prvním poločase jsme sehráli naprosto vyrovnanou partii. I když jsme po přestávce inkasovali, rozhodnutí přišlo v osmdesáté minutě po zbytečné chybě naší defenzívy a tím soupeř zlomil náš odpor."

Letohrad – Mšeno 0:1

Stanislav Beneš, manažer FK OEZ Letohrad: „Z mého pohledu se jednalo o vyrovnané utkání se šťastným koncem pro hosty. Podařila se soupeři jedna výstavní střela a my jsme nedokázali dotáhnout nějaké slibné akce do konce."

Lhota pod Libčany – Kutná Hora 1:3

Josef Petera, trenér Sokola Lhota pod Libčany: „První poločas byl z naší strany velmi nepovedený. První gól jsme si dali sami a na druhém a třetím se výrazně podílel náš brankář. Pak už je těžké se zápasem něco dělat. Druhý poločas byl lepší, ale víc než zkorigovat výsledek se nám nepodařilo."

Dobrovice – Dvůr Králové 2:0

Čeněk Celler, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „V prvním poločase jsme se neúspěšně seznamovali s přírodním trávníkem, bohužel jsme navíc brzy inkasovali. Domácí byli lepším týmem, další šance ale neproměnili. Po přestávce se nám podařilo hru vyrovnat a také my jsme si vytvořili šance. Po rohovém kopu ale soupeř zvýšil na 2:0 a v samostatném úniku na brankáře zastavil Samlera faul. Po něm jsme hráli sedm minut přesilovku, ale zdramatizovat utkání se nám nepodařilo."

Hvězdy kola divize C

1. Zdeněk Vaňous (Ústí n. O.): Ústecký kapitán nasměroval svůj tým k vítězství. Nejprve se prosadil nádhernou střelou z přímého kopu a deset minut po přestávce otočil výsledek střelou k tyči.

2. Tomáš Bastin (Nový Bydžov): Přišel na hřiště ve 46. minutě za stavu 1:1. Do té doby se Bydžovu příliš nedařilo. „Zlatan" však hru svého týmu oživil, přihrál na gól a další vstřelil sám, čímž se výrazně podepsal pod vítězství 3:1.

3. Michal Belej (Svitavy): Byl u všeho, co se ve svitavské ofenzivě šustlo. Několikrát ohrozil pardubického brankáře a v 54. minutě rozhodl, když vystihl špatnou rozehrávku soupeře a přesně zakončil.

Vítěz

Fotbalisté Nového Bydžova: Tak se hraje o záchranu. Důležitý vstup do jara hráči Cidliny zvládli na výbornou. Díky obratu z 0:1 na 3:1 v Holicích se přiblížili na kontakt týmům, které bojují o divizní existenci. Zatím je to však jen první jarní vlašťovka.

Smolař

Fotbalisté Nové Paky: Tři dny před jarním startem ukončil působení u mužstva trenér Josef Hloušek. Mužstvo vedl z hrací plochy zkušený Viktor Pařízek. Novopačtí od 8. minuty vedli, když Ptáček proměnil penaltu. To ale bylo vše, čtyři inkasované góly jsou však kruté.

Střelci

ČFL: 1. Holub 7 branek; 2. – 4. Vácha, Vladyka (všichni Chrudim), Novák (Převýšov) všichni 4.

DIVIZE C: 1. Svoboda (Svitavy) 10 branek; 2. – 5. Kukla (Ústí n. O.), Hubička (Náchod), Kilevník (Dvůr Králové), J. Sklenář (Pardubice B) všichni 7.

Pozn.: Pouze hráči východočeských týmů.

Střípky z fotbalového víkendu

Motivace za první gól jara pomohla

Chrudim – Při posledním tréninku před utkáním MFK s Vltavínem mecenáš domácího klubu Ivan Hoffmann „nabudil" hráče zajímavou prémií za první vstřelený gól jara. Byly jí švýcarské hodinky značky Jacques Lemans, které mají v oblibě i piloti formule 1. Svěřence trenéra Pavla Jirouska tato motivace evidentně povzbudila, podali velmi dobrý výkon a získali cenný skalp kandidáta postupu za výhru 3:1. Hodinky hned po utkání obdržel Jiří Adámek, který otevřel skóre v 19. minutě a aby toho nebylo málo, tak se na konci poločasu trefil do sítě ještě jednou.

Souboj dorostenců v brance pro Drugdu

Holice – Úvodní jarní divizní kolo nabídlo zápas posledního s předposledním. Holice hostily fotbalisty Nového Bydžova. Zajímavostí tohoto utkání byl fakt, že trenéři obou týmů se nebáli postavit do branky dorostence. Domácí Marek Schmeiser je ročník 1996 a hostující Jan Drugda 1994. Novobydžovský gólman pustil za svá záda pouze jedinou střelu, kterou vyslal cizelérsky z trestného kopu domácí Kopřiva. Oproti tomu holický strážce třech tyčí kapituloval celkem třikrát. Více radostí tak po zápase měl logicky hostující Drugda.

Výstavní ránu předvedl Klíma

Letohrad – Ze začátku akce se ani nezdálo, že by z ní mohlo gólově udeřit. Jenže se stalo něco, co natěšeným divákům v hledišti sebralo úsměv z tváře. Hostující útočník Klíma si asi řekl: ,,Když nevím co s tím, pošlu míč na bránu a děj se vůle boží". Napřáhl z hranice dvaceti metrů a jeho projektil, k udivení všech, vymetl všechny zimní pavouky ve Volšíkově svatyni. Letohradský gólman neměl nárok s tím cokoliv udělat. Klímova životní trefa znamenala vítězství týmu Mšena a postupovou naději, o kterou severočeský tým usiluje.