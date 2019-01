Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Hráčské angažmá skloubí hradecký odchovanec s rolí asistenta u juniorky Slavie Praha.

Karel Piták. | Foto: archiv oddílu

Premiéru má za sebou. Karel Piták, nejzvučnější letní posila hradecké Olympie, v sobotu poprvé oblékl zelenobílý dres a vyběhl k přípravnému utkání s druholigovými Pardubicemi. Na hřišti strávil 90 minut a svým výkonem přispěl k nečekané výhře nováčka ČFL 2:1.

,,Vítězství proti soupeři z vyšší soutěže vždycky potěší. Samozřejmě, je na čem pracovat, ale bylo vidět, že kluci chtějí hrát dobrý fotbal. A to jsme ještě nebyli kompletní," liboval si Piták.

Sám byl zvědavý, jak utkání zvládne. Celý zápas totiž absolvoval naposledy v dresu pražské Slavie před třemi měsíci. ,,Kondičně jsem neměl problém. Ještě se potřebuju více dostat do hry. Ale časem a s přibývajícími zápasy to bude dobré," pronesl bývalý reprezentant a člen ligových třístovkařů.

Ve Slavii vám vypršela hráčská smlouva. Nabídka působit v Olympii určitě nebyla jedinou. Proč jste upřednostnil právě ,,kuklenské šavle"?

Je pravda, že na stole leželo několik třetiligových nabídek i pár druholigových. Jedna z Moravy byla velmi zajímavá. Nakonec jsem vsadil na Olympii. Volali mi ještě, když jsem byl ve Slavii. Už tehdy jsem řekl, že pokud nepřijde něco z ligy, tak tam půjdu. Je to hradecký klub. Z Prahy jsem tu za chvilku. Dalším důvodem je, že tu mám rodiče. Taťka je nechodící, ale na nějaký zápas určitě vyrazí. Moc se těším, že mě zase uvidí naživo v akci.

Mrzí v koutku duše, že se neozval FC Hradec Králové, jehož jste odchovancem?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Ale je to celkem pochopitelné. Je mi šestatřicet let. Už jsem pro ně byl asi starej (směje se). Zapšklej z toho rozhodně nejsem. Fotbal mě pořád baví, chci hrát dál.

,,Votroci" zatím nemají stadion splňující licenční podmínky, velkou porci domácích utkání odehrají na podzim v mladoboleslavském azylu. Jak moc tím bude podle vás stížena jejich šance na vytouženou záchranu v soutěži?

Pro kluky to dobré není. Postoupilo se do ligy, mohla být euforie a pěkné návštěvy. Obzvláště, kdyby se zvládl začátek. Úpravy stadionu se mohly řešit dřív. Ale je to tady taková klasika. Jsem zvědavý, jak si s tím mužstvo poradí. Jednoduché to nebude. Stačí se podívat na Zlín, který se v loňské sezoně zachránil coby nováček díky vynikajícímu podzimu a fanouškovské euforii. Na jaře už klopýtali, ale stačilo jim to. Hradec bude v tomto směru znevýhodněn. Uvidíme, jak se s tím popasuje.

Považujme vaši vrcholovou kariéru za ukončenou. V české lize jste nastřádal přes tři sta startů, máte pohár s Jabloncem. Zahrál jste si evropské poháry, třikrát nastoupil za národní mužstvo, působil jste v zahraničí a hlavně jste se v roce 2002 stal mistrem Evropy do 21 let. Splnil jste si fotbalem veškeré sny?

(směje se) Vždycky to může být ještě lepší. Ne, teď vážně. Fotbal mi toho dal hodně. Drželo mi hlavně zdraví. To je pro sportovce to nejdůležitější. Nikdy jsem neměl vážnější zranění. Musím to zaklepat.

Litujete něčeho?

Vždycky potřebujete trošku štěstí. Když jsem byl poprvé ve Slavii, měl jsem formu jako hrom. Přišla nabídka z Kaiserslauternu. Bohužel se tehdejší generální manažer Leška s nimi nedohodl na finančním odstupném. Rozdíl činil nějakých 200 000 euro. No a bylo po vysněném přestupu. Zahrát si Bundesligu by byl zážitek.

Slavii jste nakonec vyměnil za Salcburk, kde jste strávil čtyři krásné roky a s týmem oslavil tři rakouské tituly…

Pro rodinu to bylo neskutečné místo. Nádhera, nádhera, nádhera. Kolem jsou hory, jezera… Krásně jsme si to tam užili a dařilo se i fotbalově.

Jste sice hradecký odchovanec, ale převážnou část kariéry jste strávil právě ve Slavii, kde nově působíte i v roli asistenta u juniorky. Nakolik vás těší, že se jeden z nejslavnějších klubů české historie finančně stabilizuje?

Moc. Když jsem se tam před necelými třemi roky vracel, bylo to pořádně nahnuté. Tak tak jsme se zachránili. Teď se začíná díky čínskému kapitálu blýskat na lepší časy. Slavia je slavný klub a zaslouží si být v popředí.

Byla tu zmíněna vaše trenérská funkce u slávistické juniorky. Jak to půjde skloubit s hraním v Olympii?

Máme dohodu. Měl bych sem jezdit na zápasy a dvakrát v týdnu na trénink. Jinak se budu připravovat s juniorkou.

Olympii vládne pevnou rukou Miloš Sazima. S ničím a nikým se příliš nepáře. Co o něm soudíte?

Jsem tady teprve týden. Od prvního jednání bylo všechno korektní. Nemám si na co stěžovat. Když budeme vyhrávat, bude všechno v pohodě.

Olympia dvakrát po sobě postoupila. Může se to povést i do třetice?

Máme dobré mužstvo, chceme hrát nahoře. Ukázal to i sobotní zápas s Pardubicemi. Pokud by se šance naskytla, nikdo by se tomu asi nebránil. Uvidíme, jak si všechno sedne. Je potřeba pracovat během přípravy tak, aby to v sezoně šlapalo co nejlépe.

Platíte za velkou fotbalovou osobnost. Neušil jste si na sebe v šestatřiceti letech trochu bič? U řady lidí budete pod pořádným drobnohledem a v ČFL od vás budou ještě hodně očekávat…

Sám určitě nic neuhraju. Fotbal je týmová práce. Jedině tak můžeme být úspěšní.