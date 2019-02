Hradec Králové - Nemusel být vůbec v nominaci na zápas. „Rozhodoval jsem se mězi dvěma kluky,“ říkal trenér Karel Havlíček.

Marek Plašil. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Nemusel se dostat na hřiště. Jenže zranil se další obránce Martin Nosek. „A já tam musel,“ usmál se Marek Plašil, nečekaný hrdina prvního jarního zápasu hradeckých fotbalistů.

Ne, nemusel, Havlíček mohl ještě poslat na hřiště Jana Kvídu. „Rozhodla zkušenost,“ objasnil kouč, proč vybral Plašila.

Vyplatilo se. Protřelý zadák dal gól v 93. minutě a pomohl k extrémně důležitému vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi. „Všechno zlé je k něčemu dobré,“ glosoval Havlíček Noskovo zranění, které by si mělo vyžádat týdenní léčení.

Plašil už dal kdysi podobný last minute gól ve Frýdku Místku. „Jsou to takové holomajzny, ale platí,“ smál se poto, co sestřelil Budějovice, jednoho z adeptů na postup do první ligy.

Hradec se mezi ně vrací.