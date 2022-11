PODÍVEJTE SE: Železnice před návštěvou kola v okresním derby rozstřílela Sobotku

Podzimní část sezony se pomalu blíží do svého finiše. V AM Gnol I. A třídě se o posledním říjnovém víkendu hrálo 13. kolo. To přineslo výhry favoritů. Druhá Železnice v okresním derby přehrála Sobotku 7:0.

Železnice - Sobotka 7:0. | Foto: Roman Vlačiha