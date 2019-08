Jan Kraus, FK Chlumec: „Se zápasem jsem velice spokojený. Udělali jsme tam nějaké změny z důvodu toho, že hra některých hráčů se mi nelíbila. Kluci se pak postupně dostávali do hry a myslím si, že jsme podali zodpovědný výkon, hlavně do obranné fáze. Příbram defacto hrozila z nějakých standardních situací nebo z rychlých brejků, ale tentokrát jsme si to pohlídali. Domnívám se, že jsme vyhráli zaslouženě za předvedený výkon, kdy jsme chtěli víc než soupeř. A přesně tohle musíme přenést také do mistrovských zápasů v ČFL.“

Roman Nádvorník, 1. FK Příbram: „Je to pro mě obrovské zklamání. Šanci dostali hráči ze širšího kádru, kteří si myslí, že by měli být v základní sestavě a že by měli hrát v lize. Teď měli možnost se předvést, ale bohužel to odehráli tak, jak to odehráli. Od některých hráčů to bylo strašně málo. V první půli jsme nechtěli běhat a nechtěli jsme pracovat tak, jak bychom měli. Stáli jsme dlouho nad balonem, nehráli jsme jednoduše, na dva doteky. To jsme si o přestávce řekli. Chtěli jsme to zlepšit do druhé půle. Myslím si, že nasazení se pak zvýšilo, ale i přesto jsme neukázali kvalitu a nevypracovali jsme si žádné gólové šance. V sobotu hrajeme ligu s Plzní, do té doby máme dva tréninky. Připravíme se tak, abychom odehráli úplně jinou partii než v Chlumci.“