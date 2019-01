Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Bývalý rtuťovitý obránce FC Hradec Králové Jiří Poděbradský válí v Olympii. Proti Bohemians sprintoval v době, kdy ostatní hráči „plivali" plíce.

Jiří Poděbradský. | Foto: Lubomír Douděra

V 88. minutě, kdy ostatní už „plivali" v úmorném vedru plíce, zasprintoval po levé straně a dokonalým centrem oslovil k vyrovnání Omovieho. Akce jako z fotbalových knih gólem neskončila, přesto jen dokumentovala to, co její autor - obránce Jiří Poděbradský (32) – prohlásil po zápase: „Pořád bych na to měl."

Jen už jaksi není zájem. Z Hradce Králové, kde prožil nejvydařenější roky kariéry, odešel zadním vchodem před rokem a půl. Vrcholový fotbal (asi) nadobro opustil.

„Někteří lidé mi nevěřili. Ale už je to pryč. Jsem teď spokojený v Olympii," pronesl bez špetky ironie v hlase krátce po pohárovém utkání s Bohemians Praha 1905 (1:2).

S „klokany" jste nebyli daleko od senzace. Proč jste nakonec prohráli?

Začali jsme příliš pasivně, nakopávali jsme balony a to nás stálo síly. Postupem času jsme se jim vyrovnali. Ve středu pole hráli výborně Novotný s Klapkou, dostali jsme se do hry o postup a je jen škoda, že jsme po autu dostali rozhodující gól. Nedá se nic dělat. Tenhle zápas byl pro nás zpestřením. Teď už se zase musíme soustředit na divizi.

Měl jste už v hlavě penaltový rozstřel?

Ani ne. Vyrovnali jsme, začalo se nám kombinačně dařit, víc jsme zpřesnili hru. Měli jsme ještě nějakou akci dotáhnout do konce.

V 88. minutě jste se rychlostí blesku protáhl po levé straně a pobídl k vyrovnání Kingsleyho Omovieho. Chybělo celé krásné akci jen přesnější zakončení?

Přesně tak. Mohlo to být 2:2… Ale jak říkám: odvedli jsme maximum, kluci se vyždímali ze všech sil. Nakonec jsme spokojení.

Nebyli jste až překvapení, kolik jste si ve druhém poločase vytvořili proti ligovému mužstvu šancí?

Máme zkušené mužstvo, několik hráčů má ligové zkušenosti, někdo druholigové, Ničeho jsme se nebáli a věděli, že Bohemce můžeme konkurovat. To se potvrdilo. A hlavně pohárová utkání jsou specifická. Hráči se proti ligovému týmu vyhecují víc.

Z vlastní zkušenosti to znáte velmi dobře.

Ano, v lize jsem něco odkopal. Znám to i z druhé strany.

Přepadla vás nostalgie, že nastupujete po nějakém času proti ligovému mužstvu?

Ne, to ne. Už jsem na to zapomněl, mám jen vzpomínky. Ale zase jsem si zkusil ligovou kvalitu.

Evidentně byste na ni měl. Patřil jste k nejlepším hráčům na hřišti.

Myslím, že bych se neztratil, že bych si svoje odkopal. Pořád bych na to měl. Ale to je můj názor, někteří lidé si to nemyslí. Teď už se tomu jen směju. Jsem v Olympii a chci s ní postoupit do ČFL.