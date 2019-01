Hradec Králové - Fotbalisté Hradce nebudou hrát poslední naplánovanou přípravu.

POSILA V HODINKÁCH. Se sporttesterem na ruce absolvoval přípravný duel s Brnem také novic v hradeckém týmu, obránce Otto Urma. | Foto: fchk.cz

Čtyři nové tváře okysličily v zimní pauze kádr fotbalového Hradce. „Z globálního hlediska jsou pro nás do druhé ligy posily kluci z první ligy,“ upozorňuje trenér Karel Havlíček.

Jeho slova se potvrzují. Otto Urma, který přišel z Teplic, má do sestavy nejblíže. Mohl by hrát levého beka. „Vypadá dobře,“ řekl Havlíček. Urma to mohl potvrdit, ale přípravný duel s Převýšovem byl zrušen kvůli nemoci u soupeře.

Na hraně základu je stoper Jan Kvída z Příbrami. Počkat na možnost si budou muset René Kropáček a Petr Eliáš, hráči z třetí ligy. „Je to doplnění a vyvážení. Kluci přinesli důraz a jednoduchost,“ popsal Havlíček.

Jedenáctka, která vyběhne ve středu k pohárovému duelu se Zlínem, však bude podle všeho bez nich.