Jaroslav Šlégr, trenér: „Cíle jsou stejné, jaké jsme si dávali v létě – předvádět aktivní hru, která bude bavit nás i diváky. Zapracovávat mladé hráče do dospělého fotbalu a pokusit se ty s největšími předpoklady posunout do A-mužstva.“

TJ SOKOL ŽELEZNICE (2. místo, 32 bodů)

Vladimír Blažej, trenér: „Kádr dýchá pro úspěch, motivace je velká a je cítit. A co je úspěch, to asi všichni víme, úspěchem je vždy být lepší než předtím. Takže více nemusíme nic dodávat.“

FK VYSOKÁ NAD LABEM (3. místo, 31 bod)

František Dejnožka, organizační pracovník: „Snažit se pochopit fungování mechanismu ve fotbale. Dalším cílem je absolvovat jarní část probíhající sezony v psychickém i standardním zdravotním stavu.“

FK ROJEK KOSTELEC NAD ORLICÍ (4. místo, 31 bod)

Kamil Kaplan, statutární zástupce klubu: „V jarní části soutěže bychom chtěli předvádět líbivý fotbal pro naše věrné příznivce, jejichž počet znovu roste a jsme za to moc rádi. Uvidíme, jak se bude situace v tabulce I. A třídy vyvíjet, ale chtěli bychom být v přímém bodovém kontaktu s týmy hrajícími o postup do krajského přeboru.“

MFK TRUTNOV B (5. místo, 29 bodů)

Michal Vlček, vedoucí mužstva: „Cílem pro jarní část probíhající sezony je navázat na výsledkově velmi povedenou podzimní část. Po lehkých zimních obměnách chceme stabilizovat kádr a nechat zapomenout na herně nepříliš vydařený závěr přípravy. Páté místo, na kterém do jara vstupujeme, je nejen dobrý odrazový můstek, ovšem také výzva a závazek.“

FC NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ (6. místo, 25 bodů)

Ondřej Kolář, trenér: „Cílem pro jaro je snížit počet obdržených branek, ale zároveň si zachovat útočné pojetí hry. Tento půlrok by měl sloužit ke konečné aklimatizaci našich mladých hráčů. Jinak standardně půjdeme zápas od zápasu s vyhlídkou zisku pětačtyřiceti jarních bodů.“

RMSK CIDLINA NOVÝ BYDŽOV B (7. místo, 24 body)

Jaromír Průcha, trenér: „Náš cíl? Herně pokračovat v tom, co jsme hráli na podzim, ale naučit se dotáhnout dobře rozjeté zápasy do úspěšného konce, protože jsme v posledních minutách ztratili devět bodů. Dále chceme dávat ještě více šanci mladým hráčům. Na příští sezonu má přijít z dorostu hodně kluků, tak aby to pomalu přebírali oni.“

TJ SOKOL STĚŽERY (8. místo, 23 body)

Marcel Tuček, sekretář klubu: „Při pohledu na tabulku po podzimní části I. A třídy, kde jsme na 8. místě, budeme chtít pokračovat v nastaveném trendu. Udržet si pozice, být v poklidném středu tabulky, bez zbytečných stresů. Pro naši poměrně širokou diváckou základnu chceme hrát fotbal, který se líbí. Změny v kádru jsou ještě v jednání. Zatím je potvrzen jen příchod Davida Jančury z Českého Meziříčí. Doufáme v návrat na zelený trávník hráčů, kteří z různých důvodů na podzim absentovali. Do týmu chceme zapojovat naše talentované dorostence.“