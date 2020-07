Ano, Votroci mají za sebou rozporuplný ročník. Na jednu stranu nedošli do baráže o ligu, na druhou ukázali několik nadějných mladíků.

To vše se odráží v tradičním hodnocení Deníku, v němž je premiantem (známkování jako ve škole) Adam Vlkanova, naopak hůře dopadly posily.

BRANKÁŘI

RADIM OTTMAR⋌2 - Na podzim do sestavy naskočil později, na jaře z ní vypadl. V první části sezony demonstroval zásadní vliv na mužstvo, ve druhé zažil období „blbec“. Ač za góly nemohl, nemohl se chytit nějakým výjimečným zákrokem.

PATRIK VÍZEK⋌2 - Ročník začal a zakončil. Po startu byl vystřídán, tým potřeboval impuls. V závěru předvedl, že je s ním nutné počítat. Nakonec vychytal pět čistých kont v devíti utkáních. Gólmani jsou síla.

OBRÁNCI

OTTO URMA⋌3 - Odehrál nejvíc zápasů ze všech, byl však značně nevyrovnaný. Plus? Na beka slušná produktivita, dva góly, pět nahrávek.

JAKUB MARTINEC⋌2 - Na podzim byl kapitán, dal tři góly. Tahoun. Na jaře ho srážely zdravotní lapálie. Přesto si vysloužil posun do ligy, do Jablonce.

FRANTIŠEK ČECH⋌2 – Ze třetí ligy se vrátil do mateřského klubu – a postupně také mezi využívané hráče. Zvládl střed obrany i kraj, ale… Chce to víc emocí, což on ví.

JAN KRÁL⋌3 - Z Mladé Boleslavi dorazil v zimě s cejchem reprezentanta do 21 let. Potvrdil vysoké ambice? Spíše ne, ale je mladý, čas (právem) dostane.

DENIS DONÁT⋌2 - V osmnácti naskočil do sestavy po restartu a udivil sebevědomím, někdy až drzostí. Doběhla ho jen jednou, v Prostějově měl prsty v inkasovaném gólu.

JAN MEJDR⋌2 - Nejvýraznější z nových tváří. Po zimním příchodu ze Sokolova ukazoval nezměrnou kondici. Byť kvůli zranění zvládl jen pět zápasů, dal dva góly.

ZÁLOŽNÍCI

KRISTIAN ZBROŽEK⋌3 –Naskakoval ve středu obrany, zálohy, na jejím kraji. Měl výborné období během podzimu, ale na jaře to bylo mnohem horší. Jen entuziasmus nestačí.

ADAM VLKANOVA⋌1 - Jasná jednička. Stačí si projít ofenzivní čísla: 13 gólů, k tomu 10 asistencí. Potřebuje přestup do lepší soutěže. Jako sůl.

ROBERT JUKL⋌3 - Fotbal hrát sakra umí, jak jsme si všimli třeba v posledním duelu se Sokolovem. Proč to ale nejde pořád? Chtělo by to kousek z táty, být větším raubířem.

CHRISTIAN FRÝDEK⋌3 – Na to, jaké výkony předváděl, má neuvěřitelnou produktivitu. Dal tři branky, na osm nahrál. Jenže do Hradce přišel jako posila ze Sparty. Oporou se na východě nestal. Končí.

DOMINIK SOUKENÍK⋌2 –Jeden z mladíků, který se postupně hlásí o prostor. Při trénincích dokáže být famózní, teď to přenést.

JAKUB RADA⋌3 - Zvučná zimní posila, exreprezentant. Měl dodat klid, to zvládal, naopak by to chtělo větší akčnost. Zda zůstane, není jisté.

FAHRUDIN DJURDJEVIĆ⋌4 - Na podzim dal hattrick proti Varnsdorfu, pak jako když utne. Sympaťákv Hradci skončil.

DANIEL PROCHÁZKA⋌4 - Přišel z Ústí nad Labem s cejchem sprintera. Brzdila ho zranění, nerozjel se. Ale poslední zápas se Sokolovem ukázal, že v něm cosi je.

JIŘÍ KATEŘIŇÁK⋌3 - Po těžkém zranění a operaci zad se nakonec zvládl na jaře vrátit do hry. V příští sezoně musí ukázat, proč ho Hradec přivedl s pompou z Boleslavi.

DAVID DOLEŽAL⋌3 - Mladík šel do sezony s velkými očekáváními. Zatím je nenaplnil, na jaře ho zastavilo zranění.



DENNY SAMKO⋌2 - Překvapení koronavirové dohrávky. Agilní záložník se blýskl exportním gólem proti Brnu. Nesmí přestat šlapat na sto procent.

ÚTOČNÍCI

ERIK PREKOP⋌3 - Pro kouče Frťalu jasná jednička v útoku. Trenér vyzdvihuje jeho pracovitost, jenže Slovákovi chybí produktivita. Šest zásahů je málo, na gól potřebuje více než tři zápasy.

JAKUB ŠÍPEK⋌3 - Bojuje, dře, ale často se také hledá. Čtyři góly nestačí. Stejně jako Prekop a Firbacher je však pořád mladý, možnosti má velké.

FILIP FIRBACHER⋌3 - Vlastně nevíme, jestli ten osmnáctiletý kluk má na druhou ligu. Odehrál jen zlomek – vinou zranění i z rozhodnutí kouče. Z útočníků mu stačilo na jeden gól nejméně minut. Je nutné, aby hrál, a to mnohem víc.

Nehodnoceni: Michal Leibl – prakticky půl roku nehrál, na jaře zvládl jen první zápas s Líšní, pak se zranil.