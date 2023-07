Před půl rokem museli kousat zklamání. Řeč je o fanoušcích, hráčích i funkcionářích z fotbalového klubu Sokol Lovčice. Na jaře měl totiž posílit tento klub bývalý reprezentant a známý bouřlivák Tomáš Řepka. Z tohohle přestupu ale sešlo. Klub však oznámil jinou přestupovou bombu a spravil si tak chuť. Za Lovčice bude v příští sezoně nastupovat bývalý reprezentant Karel Piták. S ním přichází také jeho syn Denis.

Do klubu Sokol Lovčice přichází Karel Piták společně se svým synem. | Foto: Lubomír Douděra

Karel Piták. Jméno, které každý fotbalový fanoušek v České republice zná, a to především podporovatelé SK Slavia Praha. Třiačtyřicetiletý fotbalista je odchovancem hradeckého fotbalu a v kariéře si prošel Salzburgem, Jabloncem či Slavii. Právě nejtučnější stopu zanechal v kádru sešívaných, kde odehrál dohromady 176 utkání, ve kterých vstřelil 35 branek. Profesionální kariéru pak Piták ukončil v Zápěch, a to v roce 2018. Do klubu Sokol Lovčice přichází Karel Piták společně se svým synem.Zdroj: Lubomír Douděra

Teď se hradecký odchovanec bude již soustředit na Lovčice, kam přichází společně se svým synem. Denise Pitáka v minulé sezoně brzdilo zranění, ale i přesto v I. A třídě dokazoval své kvality a vstřelil úctyhodnou porci gólů.

Klub si od angažování bývalého reprezentanta slibuje zatraktivnění soutěže okresního přeboru Královéhradeckého kraje.

Další posilou v týmu je Lukáš Čunta, který přichází z týmu FC Libhošť. Lukáš Čunta je také známý jako basový kytarista kapely Čechomor.

Sokol Lovčice věří, že tato zajímavá osobnost přiláká nadšené diváky a těší se na jejich velkou návštěvnost.