Pozměnit systém soutěží nebyl nápad nahodilý, ale připravovaný už v minulosti. „Na téma změny soutěží se s oddíly bavíme už dlouhodobě. Ve hře byly tři varianty: Za prvé ponechat stávající systém, nebo udělat ze dvou skupin IV. třídy jen jednu. A tou třetí možností byl model, který nakonec zvítězil, tedy zrušit IV. třídu a vytvořit III. třídu o dvou skupinách - Hradeckou a Bydžovsko-Chlumeckou,“ uvedl Martin Zbořil, předseda OFS.

Losovací čísla soutěží

OFS Hradec Králové



Okresní přebor: 1. Malšova Lhota, 2. Vysoká nad Labem B,

3. Lovčice, 4. Prasek, 5. Nový Bydžov B, 6. Dohalice, 7. Lhota pod Libčany, 8. Smidary-Červeněves, 9. Libřice, 10. Myštěves, 11. Chlumec nad Cidlinou C, 12. Boharyně, 13. Roudnice B, 14. Ohnišťany.

III. třída – skupina VÝCHOD: 1. Malšova Lhota B, Nový Hradec B, 3. Hořiněves, 4. Neděliště, 5. Olympia Hradec, 6. Loko Hradec B, 7. Lhota pod Libčany B, 8. Cerekvice, 9. Sendražice, 10. Stěžery B, 11. Probluz, 12. Jeníkovice, 13. Dohalice B, 14. Libčany B.

III. třída - skupina ZÁPAD: 1. Nechanice, 2. Kobylice B, 3. Nové Město nad Cidlinou, 4. volno, 5. Kunčice B, 6. Lužec, 7. Klamoš, 8. Starý Bydžov, 9. Převýšov, 10. Nepolisy B, 11. Dobřenice, 12. Skřivany B, 13. Syrovátka, 14. Kratonohy.

Vedení fotbalu v okrese čekalo jen na příležitost z pohledu počtů klubů a ta nastala letos. Nejnižší IV. třídu by totiž hrálo sedm, resp. šest klubů, což je málo. „Máme k tomu mandát a rozhodli jsme se tento krok udělat letos. Ale jak jsem řekl, s kluby je tato změna už dříve konzultovaná. Věřím, že nový model soutěží bude pozitivně přijat. Zatím negativní reakce nemáme,“ dodal Martin Zbořil.

Do rozdělení klubů zasáhlo rozhodnutí vedení hradecké Olympie, které A-tým stáhlo z krajského přeboru a přihlásilo ho do okresní III. třídy, kde už ovšem bylo nahlášeno B-mužstvo, které tím pádem po roce zaniklo. Otázkou zatím zůstává, v jakém složení bude Olympia v „trojce“ nastupovat. V minulé, covidem předčasně ukončené, sezoně za béčko nastupoval například exligový fotbalista Filip Klapka.

Do krajské I. B třídy se posunuly Smiřice, jejichž místo v okresním přeboru zaujala rezerva Nového Bydžova, účastníka krajského přeboru a jednoho z aspirantů na postup do divize. Také bydžovská juniorka by měla patřit k favoritům v elitní okresní soutěži. Na přední příčky si brousí zuby rovněž v Malšově Lhotě.

V nově utvořených skupinách III. třídy dojde na zajímavé duely, přibude derby zápasů například sousedský mač Nechanice vs. Kunčice B, dále Kratonohy vs. Syrovátka, Libčany B vs. Lhota pod Libčany B či Probluz vs. Stěžery B.

Rozlosován byl i nový ročník okresního Votrok poháru, který začne předkolem.

Votrok pohár - předkolo, sobota 31. července 2021 (17.00): Lhota p. L. B – Kratonohy, Stěžery B – Libčany B, Dohalice B – Loko Hradec B, Nové Město n. C. - Převýšov, Syrovátka – Dobřenice, Nepolisy B – Klamoš, Kobylice B – Kunčice B, Skřivany B – N. Bydžov B, Lužec – Starý Bydžov.