Miloš Sazima, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Viděli jsme zajímavé utkání, myslím, že nejkvalitnější domácí v této sezoně. Hosté nás doslova vyučili z produktivity, i když jsme po celý zápas měli více ze hry. Ceníme si toho, že mužstvo otočilo skóre z 0:2 na 3:2, ale následující standardka rozhodla o konečné remíze. Přestože jsme nevyhráli, věřím, že diváci odcházeli domů spokojeni. Sezonu zakončíme v sobotu zápasem v Kolíně.“

Brozany – Hradec Králové B 1:3 (1:0)

Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „Soupeř měl v první půli více ze hry, ale kluci pracovali dobře do obrany. Snaha o brejky nám tolik nevycházela. Dostali jsme nešťastný gól, v další situaci nás podržel brankář. Ke konci poločasu nastřelil Mahr břevno a poté jsme měli ještě jednu velkou šanci. Na startu druhého poločasu se nám povedla standardka a od té doby se zápas odvíjel od toho, jak kluci pracovali na hřišti. Najednou jsme byli silnější i v práci s míčem. V závěru sezony dostávají příležitost mladí dorostenci. S výkonem celého mužstva jsme tentokrát velice spokojení. Jsme rádi za tři body z Brozan.“

Divize, skupina C

Trutnov – Ústí nad Orlicí 1:2 (1:2)

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Poslední domácí zápas pro nás nedopadl výsledkově dobře. Nezachytili jsme úvod utkání a ve 13. minutě jsme proti nejlepšímu týmu jara prohrávali 0:2. Nic jsme nezabalili, převzali otěže a do konce zápasu jsme byli lepším týmem. Na víc než korigování výsledku na 1:2 to nestačilo, přesto nemám hráčům na rozdíl třeba od minulého utkání v Hlinsku moc co vytknout. Týmu Ústí gratulujeme ke skoku na druhou příčku tabulky.“

Nový Bydžov – Dobrovice 2:0 (2:0)

Jan Kraus, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Pro nás to byla po dlouhé době strašně důležitá výhra. Myslím si, že za první poločas jsme si ji zasloužili, i když soupeř byl velice dobrý, důrazný, což nám moc nesedí. Podle mě jsme v první půli měli více ze hry. Ve druhém poločase jsme to malinko zatáhli a tak dobrý fotbal jsme už nehráli. Doufejme, že tyhle důležité tři body příští týden potvrdíme a zachráníme divizi.“

Letohrad – Dvůr Králové nad Labem 2:0 (1:0)

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „V utkání jsme nebyli vyloženě horším týmem. Letohrad nás potrestal dvěma góly, přičemž jsme měli i my ne málo příležitostí ke vstřelení branky. Kdybychom šance proměnili, vše mohlo dopadnout i jinak. Vývoj celého utkání ovlivnilo v 55. minutě vyloučení našeho hráče, od té doby už jsme se k brance soupeře hůře dostávali. Letohradu gratuluji k výhře i záchraně soutěže.“

Liberec B – Náchod 3:0 (2:0)

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Sice jsme prohráli, přesto jsem s výkonem mužstva spokojený. Soupeř vstřelil tři branky, moc dalších šancí tam však už nebylo. Musíme si uvědomit, že jsme hráli proti nejlepšímu týmu soutěže, který má třetiligovou úroveň. Hráli jsme na hlavním hřišti U Nisy, tak si kluci s chutí zaběhali, ačkoliv jsme měli pouze jednoho zdravého hráče na střídání. V posledním utkání se doufám doma rozloučíme s divizí důstojně.“