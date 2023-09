Přivítat na svých stadionech národní týmy, byla velká prestiž, říká Firbacher

Města Královéhradeckého kraje hostila prestižní Ježek Cup a turnaj národních výběrů do 18 let se východočeskému obecenstvu musel líbit. Zvlášť když jej ovládli domácí hráči. Jak vypadala akce pohledem předsedy jednoho z pořádajících klubů, to už v rozhovoru pro Deník nastínil chlumecký Martin Firbacher.

Čeští fotbalisté suverénně ovládli prestižní turnaj osmnáctek, když na cestě za triumfem porazili postupně výběry Turecka, Slovenska a USA. | Foto: Lubomír Douděra