Albrechtice nad Orlicí /ROZHOVOR/ - Finále poháru nezvládli, před fotbalisty Libčan je však další velká meta. Pokud zvládnou poslední dvě utkání sezony, stanou se vítězi Votrok krajského přeboru, tedy první ligy.

Finále fotbalového Poháru hejtmana v Albrechticích nad Orlicí: TJ Červený Kostelec - SK Libčany. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Jak řekl náš trenér Hofman: Bitvu jsme prohráli, ale válku urveme," věří obránce David Hůlka.

Kouč také řekl, že na vás byla vidět únava. Je to tak?

Myslím, že na tenhle zápas to zrovna nemělo vliv, na předchozí ano. Přece jenom to bylo finále. Na něj se síly hledají snáz.

Co byl zlom zápasu?

Myslím, že až ten třetí gól. Do druhé půle jsme nastoupili fakt dobře. Soupeři jsme skoro nepůjčili balon, ale místo toho, abychom vyrovnali, tak jsme inkasovali. Kdybychom dali branku na 2:2, věřím, že bychom na konci slavili my.

V čem je síla Červeného Kostelce?

Jsou velmi disciplinovaní. Neudělali mnoho chyb, které bychom mohli potrestat. K tomu mají velmi kvalitní hráče pro rychlý přechod do útoku. A hlavně ve finále měli skvělou produktivitu.

Nyní vás čeká boj o triumf v přeboru. Bude těžké vyhrát poslední dvě kola v Dobrušce a s Provodovem?

Bude to těžší, než kdybychom finále vyhráli. Měli bychom už jednu trofej.

Láká vás postup do divize?

Za mě určitě ne! Z vlastní zkušenosti vím, jak enormní, jako fakt velký, je rozdíl mezi oběma soutěžemi. Radši budu hrát ještě nějakou dobu špičku kraje, než se plácat na chvostu divize, prohrávat a být otrávený.