Hradec Králové - Kouč Luboš Prokopec se podle svých slov snaží trénovat jinak, a u hradecké fotbalové juniorky se mu daří. Tým je po podzimu třetí.

Juniorská fotbalová liga: FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav. | Foto: Miloš Kittler

Juniorská fotbalová liga vznikla letos v létě a má za sebou sedmnáct podzimních kol. Šanci v jednotlivých týmech dostávají vesměs hráči ve věku 19 až 21 let. Mnozí experti tuto soutěž zatracovali, jiní ji chválí, a to i přesto, že nikdo nesestupuje ani nepostupuje.

Podzimním půlmistrem se stali hráči brněnské Zbrojovky, na bronzové příčce se ziskem třiatřiceti bodů figurují fotbalisté FC Hradec Králové.

Kouč Luboš Prokopec tak navázal na výbornou práci s mládeží a i v juniorské kategorii jeho svěřenci šlapali na podzim na jedničku. První muž hradecké střídačky při následujícím povídání zářil spokojeností, nicméně zůstává nohama pevně na zemi.

Čtyři roky jste vedl prvoligový starší dorost, nyní působíte u juniorky. Jaký je v tom rozdíl? Musel jste něco změnit?

Rozdíl je v tom, že v juniorce jsou převážně hráči, kterým je kolem jednadvaceti let. Samozřejmě tu jsou i fotbalisté třeba o tři roky mladší. Pokud jde o moji osobu, tak i já se vyvíjím a snažím se trénovat jinak než před čtyřmi lety. Myslím si, že hráči, kteří v současné době působí v juniorce, by se měli ještě zlepšovat především po technické a individuální stránce. Na to kladu mnohem větší důraz než v minulosti.

Čekal jste, že budete po podzimu tak vysoko?

Přál jsem si, abychom na podzim skončili do šestého místa. Že jsme tak vysoko, přisuzuji tomu, že jsme celou dobu podávali velmi kvalitní výkony a získali třiatřicet bodů.

Kde vidíte stěžejní faktory úspěchu?

Hlavní příčinou bylo, že jsme se dokázali prosadit v útočné fázi, v sedmnácti zápasech jsme vstřelili čtyřicet branek, což je úžasné číslo. Byli jsme schopni hrát atraktivní útočný fotbal, a to jak doma, tak i na hřištích soupeřů.

Kromě dosažených výsledků se tým prezentoval i dobrým herním projevem…

Na začátku sezony jsme si jasně řekli, že nechceme kazit a prznit fotbal, jak to v Čechách často bývá. Kromě našich zápasů jsem viděl i řadu jiných, a když to řeknu slušně, kvalita hry byla opravdu velmi nízká. Někdy se ani nedivím fanouškům, že na fotbal nechodí. Oni si zaplatí a pak za devadesát minut vidí jednu nebo dvě střely na branku. To je špatně. Naším krédem bylo pobavit a potěšit hradeckého fotbalového fanouška kvalitní hrou. Jsem rád, že se nám to na podzim podařilo. Na naši hru jsem zaznamenal příznivé ohlasy, což mě samozřejmě hřeje u srdce. Divák jde přece na fotbal ve volném čase, a když přijde, tak chce něco vidět.

Některá střetnutí dokázali vaši svěřenci neuvěřitelně otočit. Mám tím na mysli třeba duel v Příbrami. Čemu to přisuzujete?

Do některých zápasů jsme vstoupili hodně nekoncentrovaně, což je k zamyšlení. Na druhou stranu jsem vždycky věřil, že jsme schopni duely otočit. Kluci nezmatkovali ani za nepříznivého stavu, nadále se snažili praktikovat otevřený útočný fotbal, který nakonec slavil úspěch. Jak nám vyšel zápas v Příbrami, kdy jsme v poločase prohrávali 1:2 a nakonec vyhráli 7:2, se často nevidí. Klukům vyšlo všechno, na co sáhli.

Na podzim jste měl k dispozici Zece a Haliloviče z Bosny. Zapadli oba do mužstva? Jak probíhala vzájemná komunikace?

Myslím, že do mužstva zapadli velmi dobře. Pod lízátka přišli v létě a chvíli jim samozřejmě trvalo, než se adaptovali v novém prostředí. Bylo rozumné, že se šli rozehrát k nám. Naskočit hned do ligy by pro ně byl asi příliš velký skok. Komunikace s nimi byla trochu složitější, protože jejich čeština není na nejlepší úrovni. Domlouvali jsme se s nimi převážně anglicky, některé věci jsme jim dokonce nakreslili. Nakonec se vše zvládlo myslím k oboustranné spokojenosti. Pro mužstvo se oba snažili odvést maximum, prosadili se i v koncovce.

O jejich výkonech se ví, agenti je sledují. Myslíte, že oba pod „lízátky" zůstanou?

To není otázka pro mě, ale spíš pro vedení klubu. Osobně si myslím, že pokud je sem trenér Plíšek přivedl, tak to určitě nebude na půl roku nebo rok, ale na delší dobu.

Kdo další patřil k oporám mužstva?

Těch hráčů je většina a moc dobře víte, že jmenovitě nerad někoho chválím. Fungujeme jako tým, což je ve fotbale strašně důležité. Kdyby tomu tak nebylo, v žádném případě bychom nedosáhli tak dobrých výsledků. Ale dobrá. Kdybych měl přece jen někoho jmenovat, byl by to obránce Jakub Krčál, který odehrál všech sedmnáct zápasů bez střídání. Jeho výkony byly opravdu velice kvalitní. K němu bych přiřadil třeba Matěje Ptáčka, Radka Doležala, Jana Shejbala a tak bych mohl pokračovat. Nesmím zapomenout ani na hráče prvoligového áčka, kteří nám vypomáhali. Ale znovu říkám, byla to týmová práce a nemá cenu to více rozvádět.

Dokázalo vás během podzimu vůbec něco naštvat? Musel jste případně řešit nějaký vážný problém?

Co mě naštvalo? Bylo to neustálé pochybování některých fotbalových odborníků o této soutěži. Často jsem slýchával, že juniorská liga je o ničem, a že mladým hráčům nic nedá. To je podle mě absolutní nesmysl (zvýší hlas). Spíš bychom si měli říci, jakého hráče chceme vychovat pro vrcholový fotbal dospělých. Jde o to, jestli má být sebevědomý, jestli chce hrát konstruktivní útočný fotbal, nebo zda se nebude bát podstoupit osobní souboj jeden na jednoho a tak dál. Pokud jde o náš tým, tak jsem žádný závažný problém řešit nemusel.

Do jednotlivých zápasů jste vždy posílal maximální počet hráčů z lavičky. Byl to záměr?

Když se týmu daří, tak je velice těžké dělat nějaké převratné zásahy do sestavy. Střídání jsme využívali v momentech, kdy se nám příliš nedařilo a potřebovali jsme hru oživit. Na druhou stranu, pokud máte během zápasu možnost pětkrát střídat, je dobré náhradníky na hřiště pustit.

Někteří z nich se však dostali na trávník až v závěrečných minutách, takže se nemohli dostatečně předvést.

Je třeba si uvědomit, že juniorský tým je především rezervou prvoligového áčka. Pro některé hráče je to tvrdé v tom, že třeba odjedou na zápas a potom nehrají. Tady už to prostě takové je. Juniorská liga se blíží dospělému fotbalu, hráči se s tím musí smířit.

Na domácí zápasy chodilo velké množství diváků. Na duel se Spartou jich přišlo šest stovek. Takový zájem jste asi nečekal, viďte?

Moc dobře vím, že lidé ve městě mají fotbal rádi. Není to jen ten prvoligový, ale také mládežnický. Dobře si pamatuji, když jsme před půldruhým rokem bojovali o dorosteneckého mistra republiky, tak na závěrečné domácí zápasy chodilo do Kuklen také 500 až 600 fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru a v boji o titul nám hodně pomohli. Letos na podzim chodilo na Bavlnu v průměru 450 až 600 příznivců, kteří nám vždy vytvořili domácí prostředí. Měli jsme nejvyšší návštěvy v soutěži, což také o něčem svědčí. Jen se potvrdilo, že lidé o tuto soutěž mají zájem, a že dokážou ocenit kvalitní výkony všech hráčů. Navíc se hrálo vždy ve velmi příjemném prostředí na Bavlně, což také sehrálo svoji roli.

Řada hráčů, které máte k dispozici, si plní studijní povinnosti. Jak zvládají školu a fotbal dohromady?

Klukům jsem jasně řekl, že škola by pro ně měla být prioritou. Někteří chodí na gymnázium, jiní studují na vysoké škole mimo Hradec. Všem přeji, aby se jim dařilo. Fotbal je v životě neuživí, pokud nebudou na takové sportovní úrovni, jako třeba Vašek Pilař. Pokud jsou kluci ve škole, tak jim to samozřejmě toleruji. Přesto je účast na trénincích poměrně vysoká, skloubit fotbal se studiem určitě jde.

V létě jste říkal, že vaším hlavním úkolem je připravit aspoň dva hráče, kteří půjdou v zimě do přípravy s prvoligovým A mužstvem. Podařilo se vám to?

Na to se musíte zeptat trenéra Jiřího Plíška.

Jak vlastně fungovala vaše vzájemná spolupráce?

Byla na dobré úrovni, neboť trenér Plíšek je velice komunikativní. Každý týden máme pravidelné schůzky, který se účastní ještě sportovní ředitel Ladislav Škorpil a trenér Převýšova Bohuslav Pilný (Převýšov je farmou FC Hradec – pozn. aut.).

Juniorská liga má řadu příznivců i odpůrců. Jaká byla podzimní část soutěže z celkového pohledu?

Byla zajímavá, protože padalo hodně branek (průměr 3,5 na zápas). Nikdo takříkajíc nebetonoval, hrál se otevřený útočný fotbal, což je jen dobře. Jak už jsem předeslal, my si tady v Čechách musíme uvědomit, že fotbal je zábava pro lidi, kteří chtějí něco vidět, a ne se devadesát minut otravovat.

Kdy se začnete připravovat na jarní odvety?

Po závěrečném zápase s Mladou Boleslaví dostali hráči týden volno. Následně budeme trénovat do 14. prosince. Ostrá příprava začne 2. ledna, neboť již 18. února nás čeká první mistrák. Trénovat budeme převážně v domácích podmínkách, na herní soustředění pojedeme do Turecka. Pochopitelně sehrajeme i přípravné zápasy. Na jarní část sezony se chceme co nejlépe připravit.

Máte ještě něco na srdci?

Od července pracuji s novým realizačním týmem, ale naše vzájemná spolupráce byla perfektní. Velký dík patří asistentům Tomáši Chlumeckému a Luďku Jelínkovi, vedoucímu mužstva Slavomíru Kalouskovi a masérovi Tomáši Vyšnému. Doufám, že nám to bude klapat i nadále. Ještě jednou děkuji všem našim fanouškům za podporu.

Podzimní bilance FC Hradec

17 10 – 3 – 4 40:25 33

Střelci branek: 13 – Zec; 5 – Hofman, Voltr; 3 – Kopáč, Vlček; 2 – Ptáček, Halilovič, Krčál, vlastní soupeře; 1 – Furik, Novák, Doležal.

Jan Skalička