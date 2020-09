Vroce 1961 se v trikách stejného designu postavili proti soupeři z nejslavnějších – proti velké Barceloně, a to v zápasu Poháru mistrů evropských zemí.

Dnes ve sněhově bílých dresech s červeným znakem města a černým číslem vyběhnou Votroci do třetího zápasu sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Chrudimi. Po postupu Pardubic mezi elitu jde o jediné východočeské derby v druhé nejvyšší soutěži.Ikonické dresy jsou vzpomínkou na nejkrásnější rok v dějinách hradeckého fotbalu: Letos uplynulo šedesát let od zisku šokujícího mistrovského titulu.

„Kromě toho, že připomeneme toto výročí a prestižní evropské zápasy, má akce silný charitativní motiv. Celou sadu dresů podepíše mistr ligy z roku 1960 Ladislav Pokorný a věnujeme ji do aukce nadačnímu fondu Sport Hradec Cup,“ oznámil tiskový mluvčí klubu Michal Petrák.

To je chvályhodné, navíc dresy jsou vskutku báječné, jenže to vše staví před Votroky jasný úkol: Slávu by neměl pokazit nedobrý výsledek, chce to vyhrát, což by ostatně potvrdilo stoprocentní vstup do sezony.

První dvě utkání tým kouče Zdenka Frťaly ovládl, navíc se velmi dobře předvedl v přípravě proti ligovému Liberci. Padl sice 2:3, přesto (především v první půli) hrál velmi nadějně.„Byl bych rád, aby si hráči před utkáním uvědomili, že retro dresy připomínají historii klubu, neskutečně úspěšné období. Snad to přeneseme i do utkání s Chrudimí,“ řekl Frťala.

Hradečtí před necelými šedesáti lety v prvním utkání na Campu Nou podlehli Kataláncům 0:4, v odvetě na Strahově ale dokázali uhrát po skvělém výkonu remízu 1:1. „Kdybychom zopakovali výkon z utkání s Barcelonou, bylo by to hezké. Ale hrajeme s Chrudimí, pro nás by bylo úspěchem vítězství.“

Zádrhelem však je, že si kotník zranil útočník Daniel Vašulín, posila právě z Chrudimi. Chybět bude až dva měsíce.