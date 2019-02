Hradec Králové - Chce skalp klubu, kde prožil úspěšných sedm let. Pětatřicetiletý stoper Adrian Rolko v Mladé Boleslavi působil v letech 2006 až 2013. V neděli povede jako kapitán fotbalisty Hradce Králové. A cíle má jasné: konečně vstřelit gól a získat tři ligové body.

Adrian Rolko. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Ve středočeském klubu působil společně s Markem Kuličem. Oba nejzkušenější hráči „votroků" se rozhodli, že budou své spoluhráče motivovat zvláštní prémií.

„Určitě něco vymyslíme. Strávil jsem tam spoustu let, tenhle zápas si něco takového zaslouží," říká Rolko.

V Mladé Boleslavi prožil úspěšné roky.

„Vzpomínky mám jen pěkné. Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych si zahrál evropské poháry, což se mi povedlo v předkole Ligy mistrů s Galatasaray Istanbul. Vyhráli jsme český pohár, měli úspěchy v lize, třeba výhry nad Spartou, a to jak na jejím hřišti, tak doma. Krásných zážitků je spousta," netají se Rolko.

Současný boleslavský tým je úplně jiný, než když tam byl.

„Jsem odtamtud pryč pouze rok a znám pomalu jen gólmana a kustoda," usmívá se Rolko. Když s Markem Kuličem počítali, kdo v „Bolce" z jejich dob zůstal, došli jen k dvěma jménům – brankář Miller a útočník Kysela. Krátce se tam sešli ještě s dalším forvardem Magerou. Navíc trenér Karel Jarolím překopal i způsob hry.

„Tým se opravdu hodně změnil, hraje také jiným stylem. Každopádně je silný. Hraje evropské poháry, kádr má vyrovnaný. Uvidíme, v jaké stavu k nám přijede po čtvrtečním zápase v Lyonu."

Boleslavský tým ve čtvrtek svou letošní pouť Evropskou ligou ukončil. Po domácí prohře 1:4 prohrál na hřišti francouzského klubu 1:2.

Hradec má na kontě zatím bod hned z úvodního utkání s Teplicemi. Jeho výkony v zápasech jsou jako na houpačce. V prvním duelu i před týdnem v Brně „votroci" zahráli v prvním poločase velmi dobře, ale po přestávce šla úroveň jejich hry podstatně dolů.

„Těžko říct čím to je," zamýšlí se Rolko. „Bavíme se o tom a přemýšlíme, čím to je," hledá odpověď.

„Asi nás soupeři zpočátku podcení a druhou půli, když zjistí, že nejsme takoví nazdárci, tak začnou hrát jinak," usmívá se a hned dodává: „Ale vážně, fotbal se rozhoduje ve vápnech jak ve vlastním, tak v útočném. A tam my propadáme. Tohle nás potom stojí body," poukazuje.

Podle Rolka s tím souvisí i fakt, že Hradec čeká v lize na gól už dlouhých 587 minut. I když čtyři bezbrankové zápasy spadají ještě do závěru ročníku 2012/13, kdy Východočeši sestupovali.

„Já beru pouze tuto sezonu, tedy dva zápasy. Jak už jsem řekl: O výsledku rozhoduje důraz v obranném a útočném pásmu. V útoku je to o tom, pořádně se na koncovku soustředit a do zakončení jít na hranici vlastního rizika. Míč do gólu protlačit za každou cenu," zdůraznil Adrian Rolko.