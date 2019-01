Hradec Králové, Pardubice - Hradecký záložník Tomáš Rezek bude na jaře hostovat v FK Pardubice. Byla to jasná volba v případě, že mu nedopadne zahraniční angažmá.

Tomáš Rezek ještě v hradeckém dresu | Foto: DEÍK/Luboš Jeníček

To je ten, co pomohl ve své prvoligové premiéře potopit ke dnu pražskou Spartu. Šiky nováčka druhé fotbalové ligy FK Pardubice na poslední chvíli rozšířil kreativní záložník Tomáš Rezek (narozen 9. května 1984). Přichází z Hradce Králové, v jehož dresu nastřádal téměř padesát startů v nejvyšší soutěži. Hned v tom prvním přispěl brankou k šokující výhře nad letenským velkoklubem. V zimní přestávce mu nevyšlo daleké zahraniční angažmá, a tak si vybral nedaleké Pardubice.

Tomáši, jak vnímáte váš krok jít z Hradce do Pardubic. Neberete ho jako zpátečnický?

Určitě ne. Naopak. Je to výborný krok. Beru to tak, že už jsem potřeboval změnu. Pro fotbalistu je nejdůležitější hrát, a ne vysedávat na lavičce. Myslím si, že to se mi v Pardubicích splní.

Vy zrovna nepatříte k hráčům, kteří by měnili kluby jako ponožky, viďte?

(směje se) Co hraji za áčko, tak poprvé opouštím Hradec. S ním je vlastně spojená celá má kariéra, někdy od šesti. Jen, když jsem hrál za chlapy v béčku, půl roku jsem hostoval v Týništi. A teď na podzim jsem nastupoval v hradecké farmě, kterou je Převýšov.

Nemohu se nezeptat na rivalitu obou měst. Jaké je to na fotbalovém poli?

Podle mě je to úplně v pohodě. Žádná řevnivost mezi hradeckým a pardubickým klubem nepanuje. V první řadě jde o fotbal. Nic jiného na hřiště netaháme.

A co kamarádi mimo fotbal. Nikdo z nich vám nepředhazuje, že jste zrádce, když jdete hrát za Pardubice?

Ne, nic takového jsem nezaznamenal. Je to pouze moje rozhodnutí. Opakuji, že jsem se vydal správnou cestou.

V zimní přestávce jste měl nakročeno k zahraničnímu angažmá. Jak to, že jste se nakonec objevil v Pardubicích?

Je pravda, že jsem přes manažera a Davida Zoubka (bývalý hráč Hradce Králové) sháněl nějaký klub v Kazachstánu nebo Ázerbájdžánu. Ale nic nedopadlo, tak jsem kývl na nabídku Pardubic. V kontaktu s trenérem Svědíkem jsem byl už od Vánoc. Domluvili jsme se na tom, že když mi to nevyjde venku, sejdeme se spolu a nějak se dohodneme.

Vaší dobře nastartovanou kariéru v posledních letech brzdilo zranění. Bylo to vážné?

Měl jsem problémy s achilovkou. Vždycky v zimě jsem do ní dostával zánět a nemohl jsem trénovat. Kvůli tomu jsem ztrácel místo v hradecké sestavě. Konečně se to zastavilo. Musím to zaklepat, letošní přípravu jsem odjezdil naplno bez nějakých komplikací. Vypadá to, že všechno bude zase v pořádku.

Sledoval jste výkony Pardubic v podzimní části druhé ligy?

Z hradeckého působení se znám s několika kluky, takže jsem se o soutěž zajímal. Pardubice hrají kombinační fotbal, což mi vyhovuje. Kádr mají výborný. Kluci jsou v pohodě, trenér je super.

Víte už, jaká vás čeká role v pardubickém týmu?

Měl bych hrát krajního záložníka. Ale samozřejmě se přizpůsobím požadavkům trenéra a potřebám týmu. Sháněli koncového hráče. Pokud bych to měl být já, budu se snažit (mrkne).

Nabízí se srovnání s Jaroslavem Dittrichem, který ač záložník nastupoval na hrotu útoku.

Je to možné. Jarda tam dával góly. Tuším, že jich bylo pět. To je slušná porce. Budu se snažit k jeho brankové produkci alespoň přiblížit.

Dát pět branek za jaro, to už je pořádná výzva, nemyslíte?

Jasně. A pro mě dvojnásobná. Ve své kariéře jsem totiž moc gólů nestřílel.

Druhou nejvyšší soutěž, teď Fotbalovou národní ligu, si pamatuje z dob v Hradci Králové. Myslíte, že se za tři roky v něčem změnila?

Abych byl upřímný, nějak komplexně ji nesleduji. Jediné, co mohu říct, že je vyrovnanější. Více se snad dozvím na hřišti (pousměje se).

Naznačil jste, že se znáte s některými svými novými spoluhráči. Kteří to jsou?

Z působení v Hradci znám Pavla Němečka, Davida Přibyla a Luďka Frydrycha. A kouč Martin Svědík trénoval v hradeckém béčku.

Mají to být pravě oni, kdo vám pomůže rychleji se adaptovat v pardubickém mužstvu?

Přesně tak. Díky tomu se dá říct, že nejdu do úplně neznámého prostředí. Věřím, že mi kluci se vším pomohou.

Jak Rézu vidí Něma

„Po lidské stránce je Réza bezkonfliktní a charakterní kluk. Nezkazí žádnou srandu. Myslím, že do kabiny zapadne bez problémů. O jeho výkonech nemám pochyby. Je to typ, který hraje na sto procent a buď bude hrát dobře, nebo špatně. Na žádné utkání se nevykašle. Jedná se o krajního tahového hráče, který se nebojí jít jeden na jednoho, často se zapojuje do koncovky. Přichází jako zkušený borec, tak na něj bude nahlíženo. Podle mě se s touto úlohou popere. Za kluky mohu slíbit, že jako tým mu k tomu určitě pomůžeme."

Pavel Němeček, obránce FK Pardubice