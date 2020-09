Vcelku neobvyklý fotbalový zápas byl k vidění v sobotu dopoledne v Orlické kotlině, kdev rámci pátého hraného kola I. B třídy skupiny B domácí rezerva Slavie Hradec Králové vyzvala Přepychy.

Fotbal - ilustrační foto | Foto: ČTK

Duel dvou do té doby šestibodových týmů sliboval pro mnohé fanoušky vyrovnanou partii. Ono by to tak možná i bylo, jenže domácí hráči tenhle mač překlopili na svoji stranu díky jedné dovednostní disciplíně.