Celek z krajského města zahájil zimní přípravu už v první polovině ledna, spokojenost však s tréninkovou morálkou nepanuje. „Začali jsme 12. ledna, ale zatím nejsme s přípravou vůbec spokojeni. Trápí nás malá účast na trénincích (práce, nemoci, zranění, škola). Pokud se situace nezlepší, bude velmi těžké navázat na podařenou první část sezony,“ má jasno kouč.

A co chce s týmem hlavně pilovat? „Chceme se zaměřit samozřejmě jak na fyzickou stránku, tak současně i na herní prvky, ve kterých jsme měli rezervy a jsou pro náš styl hry klíčové,“ přibližuje Šlégr.

Slavoj chce navázat na podzimní sérii výher. Jak bude vypadat příprava?

Červenobílí už za sebou mají první přípravný duel, ve kterém zvítězili, a další zápasy přijdou v následujících dnech. „V prvním utkání jsme se střetli s Rychnovem „B“ (výhra 3:1), následovat budou mače s týmy z vyšší soutěže - Prosetín, Česká Skalice, Hořice, Jaroměř,“ vyjmenovává.

Jaroslav Šlégr, trenér FC Slavia Hradec Králové B.Zdroj: z klubuNa břehu Orlice jsou ideální podmínky pro trénink, soustředění není nutné. „Připravujeme se v našem areálu, kde využíváme zejména umělku,“ pokračuje Šlégr.

Zároveň odmítá, že by v kádru mělo dojít k nějaké větší rotaci. „Nic zásadního se určitě nestane, ze studijního pobytu v zahraničí se nám vrátil Marek Poláček. Oproti tomu nás opustil Štěpán Krotil. Podle situace v soutěži U19 bychom rádi postupně zapojovali do hry co nejvíce dorostenců a postupně je připravovali na letní přechod do dospělého fotbalu,“ plánuje si.

Na závěr se nabízí tradiční otázka, čím se bude chtít prezentovat ve zbytku letošního ročníku. „Cíle jsou stejné, jaké jsme si dávali v létě - předvádět aktivní hru, která bude bavit nás i diváky. Zapracovávat mladé hráče do dospělého fotbalu a pokusit se ty s největšími předpoklady posunout do A-mužstva,“ přeje si Šlegr.

A co útok na postup? „Pokud se ptáte na umístění v tabulce a případný postup do krajského přeboru, tak to pro mě v tuto chvíli není vůbec žádné téma. Jarní část bude dle mého velmi vyrovnaná a zajímavá. Tohle téma je dle mého hodně předčasné a mě případně začne zajímat tři až čtyři kola před koncem soutěže,“ uzavírá lodivod rezervy Slavie HK.