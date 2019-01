Východní Čechy - Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii je v plném proudu a je bezpochyby největší sportovní akcí letošního léta.

Neymar (vpravo) zařídil Brazílii vyrovnání proto Chorvatsku. | Foto: ČTK/AP/Andre Penner

Deník vám proto nabízí velký kvíz z historie světových šampionátů: vyzkoušejte si, kolik toho víte o slavných bitvách let minulých nebo o tom, jakou stopu zanechala na ostře sledovaných turnajích československá a později samostatná česká reprezentace!

Kvíz, který bude pravidelně vycházet až do skončení šampionátu, má celkem padesát otázek, u každé tři možnosti, pouze jedna z nich je správná. Kolik dokážete zodpovědět vy?

Otázka číslo 4:

Česká republika se na letošní šampionát neprobojovala. Kteří soupeři překazili národnímu týmu cestu v kvalifikaci?

a) Nizozemí a Bulharsko

b) Itálie a Dánsko

c) Belgie a Chorvatsko

Otázka číslo 5:

Zatím poslední účastí (a jedinou v samostatné éře) pro Čechy zůstává MS 2006 v Německu. Jak tehdy naše reprezentace dopadla?

a) ve skupině ji vyřadily týmy Itálie a Ghany

b) ve skupině ji vyřadily týmy Švýcarska a Turecka

c) vypadla ve čtvrtfinále s Portugalskem

Otázka číslo 6:

Největším úspěchem pro československý fotbal byly dvě účasti v samotném finále světového šampionátu v letech 1934 a 1962, zápas ale pokaždé skončil porážkou. Se kterými to bylo soupeři?

a) 1934 Itálie, 1962 NSR

b) 1934 Brazílie, 1962 Anglie

c) 1934 Itálie, 1962 Brazílie

V sobotu 12. července pak zveřejníme správné odpovědi, výherce piva, které do soutěže věnoval pivovar Tambor, a také slovní vyhodnocení celého kvízu.

A jak se můžete zapojit do soutěže? Stačí sledovat stránky Deníku, případně jeho internetovou podobu a nejpozději do pátku 11. července do 12 hodin poslat správné odpovědi na všech padesát otázek najednou na email jan.pruska@denik.cz.

Vyhrává nejrychlejší a nejpřesnější soutěžící. Posílat správné odpovědi v průběhu kvízu je zbytečné, vyhraje až nejrychlejší soutěžící, který pošle správné odpovědi na všech 50 otázek.

