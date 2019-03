Na začátku geniálních rozhodnutí bývá myšlenka.V případě fotbalistů SK Rváčov to ale byl obyčejný email. Pošta s nabídkou zapojit se do projektu Gambrinus – Kopeme za fotbal.

„Splňovali jsme všechny podmínky. Věřili jsme, že můžeme být úspěšní, a tak se přihlásili. Hlavní je pro nás jednoduchá administrativa projektu,“ popisuje námluvy rváčský předseda Aleš Meloun.

Sebedůvěra jeho „ovečkám“ nechybí. Hned v premiérovém ročníku jinak osmiletého projektu, jehož posláním je podporovat menší kluby, figuruje Rváčov na průběžné šestadvacáté pozici. Jako nejlepší východočeský tým!

„Cílem našeho mužstva je umístit se v konečné tabulce okresního přeboru do třetího místa. Pokud by se to podařilo, tak věřím, že díky získaným bodům a vstřeleným brankám se v projektu můžeme umístit do patnácté příčky. Chceme být nejlepší mezi týmy z Chrudimska,“ připomíná Meloun rivalitu v rámci okresu.

„Ceny za přední umístění jsou opravdu lákavé. Zahrát si přátelský zápas s prvoligovým oddílem, podívat se na zajímavé utkání na evropské scéně či v naší lize, mít možnost zažít vedení tréninku známým trenérem, případně přivítat na našem hřišti mužstvo osobností je pro nás silnou motivací,“ zasní se.

Zatím má Rváčov na svém kontě 222 bodů. Z toho 72 bodů nasbíral ve fotbalové části a zbytek v pivní. „Ano, důležitou podmínkou účasti v projektu je pivní část. V naší registrované hospodě točíme pivo Gambrinus. Doklady o objednávce sudů pak zasíláme organizátorovi soutěže a za točení nám jsou připočítávány body,“ vysvětluje.

Ale už teď neodchází nováček z projektu s prázdnou.

„Vedle materiálního přínosu, kdy jsme za přihlášku do projektu dostali sadu dresů a odměny ve formě sudů piva Gambrinus se účastníme všech soutěží vypsaných v projektu. Takto se nám podařilo vyhrát mikiny, rozlišovací trika a další sudy piva Gambrinus,“ vypočítává.

„Jedná se o projekt, který opravdově a bez přílišného papírování pomáhá klubům na nejnižší úrovni fotbalu. Kvitujeme také bezproblémovou a vstřícnou komunikaci,“ dodává Aleš Meloun.