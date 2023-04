Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „Hrálo se na menším hřišti s umělým povrchem. Začátek se nám povedl, obrovskou šanci měl po skvělé akci Lukáš Hájek, ale jeho zakončení šlo bohužel vedle. Potom se hra přelévala ze strany na stranu, zápas nabídl hodně osobních soubojů, které kluci zvládli. Jablonec nás poté trochu zatlačil rychlou přechodovou fází, nicméně tu jsme skvěle bránili a párkrát nás podržel Čábelka. Sami jsme hrozili z výborných standardek. V druhé půli jsme přidali na fotbalovosti a po jedné z našich šancí se míč odrazil od břevna do tyče a ven. Remíza je zasloužená, skvěle zachytali oba brankáři. Kluky chválím za velmi dobrý výkon.“

Pardubice B – Chlumec nad Cidlinou 1:2 (0:1)

Miloš Sazima, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Stále řešíme zdravotní problémy v kádru. I v Pardubicích nemohla řada hráčů nastoupit, ale proti silnému domácímu celku jsme předvedli solidní výkon. Vypracovali jsme si více vyložených šancí, dvě proměnili a myslím si, že jsme i zaslouženě zvítězili. Před dvěma domácími zápasy (středa 17.00 Brozany, neděle 10.15 Živanice) je tato výhra určitě velkým povzbuzením.“

Divize, skupina C

Dvůr Králové nad Labem – Náchod 0:2 (0:1)

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Utkání se mi hodnotí velice špatně, jelikož jsme ho absolutně nezvládli. V prvním poločase jsme byli směrem dopředu málo nebezpeční, navíc nám soupeř vstřelil branku ze standardky. O pauze jsme si v kabině řekli, že budeme odvážnější, přišly i změny v sestavě, hrubou chybou obrany jsme ale ihned po návratu na hřiště darovali hostům druhý gól.“

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Po posledním utkání jsem byl hodně kritický k obranné činnosti celého mužstva. V derby jsme se v tomto chtěli posunout do úplně jiné kvality a myslím, že se to povedlo. Navíc jsme přidali i kvalitní útočnou fázi v první části utkání, kdy jsme si vypracovali několik příležitostí. Druhý poločas už náš výkon především v útoku tak kvalitní nebyl. Jsem rád, že mužstvo pracovalo a pokusíme se dál získávat tak potřebné body.“

KRAJSKÝ FOTBAL: Jičínská smršť ve druhém poločase, na spoustě míst se odkládalo

Trutnov – Brandýs nad Labem 4:2 (0:2)

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Hosté přijeli s tím, na co asi mají, hráli zezadu, zdržovali, nakopávali míče, za první poločas se k nám dvakrát dostali a dali dva góly. Ve druhém poločase už jim ta taktika přestala fungovat. Naší hře velmi prospěl příchod Máci Štěpánka, ofenzivní hráči do toho prostě víc šli, víc si věřili, chodili jeden na jednoho a zařídili zasloužený obrat.“

Nový Bydžov – Liberec B 0:2 (0:1)

Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Přes to všechno z výsledku panuje zklamání. Dokázali jsme překlenout špatný začátek, kde jsme přežili klinickou smrt, protože jsme mohli prohrávat 0:3. Od 15. minuty i pod dojmem toho, že hosté nejsou úplně ready, jsme dokázali i my soupeře větrat. Strašná škoda, že jsme nedali gól, neboť když máte proti takovému soupeři šance, tak aby byl výsledek pro vás příznivý, musíte je prostě proměnit. Jinak jsme odehráli slušný part, kluci se snažili. Byť soupeř byl kvalitní a mohl několikrát rozhodnout, hráli jsme o body až do konce.“