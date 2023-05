Miloš Sazima, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „První poločas byl spíše taktickou bitvou, my jsme si vytvořili šance po standardních situacích. Po přestávce se hosté ujali vedení. Od té doby jsme měli velký tlak, který vyústil ve dvě branky a zejména ta druhá, kdy Kuba Krčál rozhodl střelou ze třiceti metrů, byla parádní. V kontextu celého utkání je výhra zasloužená. Díky celému kolektivu i skvělým fandům.“

Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „První půle přinesla více fotbalovosti. Soupeře jsme příliš nepouštěli do větších kombinací, proto musel hrozit jen z centrů a standardních situací. Měl dvě tři příležitosti ke skórování, stejně tak my. Druhé dějství bylo z různých důvodů rozkouskované. Chlumec nás zatlačil do vápna, přesto jsme dokázali dát první gól po nádherné standardce. Poté jsme přežili několik závarů, párkrát nás podržel Čábelka. Bohužel jsme pak ze standardky inkasovali a zápas zakončila střela v nastavení, která skončila v naší síti téměř současně se závěrečným hvizdem sudího. U nás panuje velké zklamání. Soupeř měl šancí více, nicméně za výkon, snahu, bojovnost i fotbalovost jsme si bod zasloužili.“

Divize - skupina C

Trutnov – Dvůr Králové nad Labem 3:0 (1:0)

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Okresní derby nemá favorita, a tak jsme do něj chtěli jít s maximální koncentrací od úvodních minut, aby šikovní hráči hostů ani na chvilku nevycítili šanci na bodový zisk. Myslím, že přesně to se nám podařilo a poctivým výkonem po celé utkání jsme došli k zaslouženému vítězství. Kromě jedné střely z hranice vápna jsme hosty nepustili do zakončení a sami jsme si vytvořili dostatek brankových příležitostí, z nichž tři skončily ve dvorské síti. Trochu jsme promíchali sestavu a jsem moc rád, že se po malé pauze dokázali opět prosadit ofenzivní hráči, od kterých góly a asistence očekáváme.“

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Trutnov vyhrál zaslouženě. Prezentoval se oproti nám kompaktním herním způsobem, dobře kombinoval a hlavně, na co jsme se připravovali i věděli, že jsou silní v křídelních prostorech, tam byli dominantnější a převážně odtud vznikaly jejich největší šance, ze kterých i vstřelili góly. Trutnovu gratuluji. My se musíme soustředit na zbývající tři duely.“

Čáslav – Nový Bydžov 3:1 (2:1)

Jan Věchet, asistent trenéra RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Hráli jsme špatně, náš výkon jsem absolutně nepochopil. Zaslouženě jsme prohráli. Sice jsme si to před týdnem s Trutnovem zkomplikovali, ale místo toho, abychom přijeli do Čáslavi a odrazili se od těch dobrých šedesáti minut, tak to bylo naopak. Vedeme 1:0, vše nám jde na ruku, jenže pak si necháme dát takové hloupé góly. Tentokrát jsme neměli ani na bod. Ještě to bude boj.“

Náchod – Velké Hamry 0:1 (0:1)

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Pokoušeli jsme se udržet šanci na udržení v soutěži, ale přijel k nám silný celek a zůstalo jenom u přání. Soupeř byl kvalitnější v kombinaci, v osobních soubojích a následných odražených míčích, které pravidelně sbíral. Nám chyběla přesnost v přihrávkách, dost míčů jsme vyhodili. Navíc jsme opět inkasovali ze standardní situace, kdy náš hráč špatně obsadil střelce jediného gólu. Je to stále jak ohraná písnička, nejsme schopni vstřelit alespoň jednu branku v utkání a to na bodové zisky samozřejmě nestačí.“