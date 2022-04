Šest gólů? Očekávám, že mi to kluci na baru připomenou, říká matador Vik

Aktivně hraje fotbal už pouze výjimečně, když mu to zdraví dovolí. Jeho hlavní náplní je pak trénování. Vede žáky U15 v souklubí Kostelce nad Orlicí a Častolovic. K fotbalu navíc přivedl i svého syna. Čtrnáctiletý Filip se však nepotatil. Místo dávání gólů jim zabraňuje, když chytá v mládeži hradecké Slavie. „Jako brankář to nemá vůbec jednoduché, ale stále mu říkám, že pokud vydrží a bude na sobě makat, jeho snaha se několikanásobně zúročí,“ věří Vik.

O víkendu jste vyhráli nad poslední Olešnicí 17:0, jak byste takový duel zhodnotil?

K utkání je potřeba říct, že byl soupeř v oslabené sestavě. Pro nás se zápas od samého počátku vyvíjel dobře, měli jsme herní převahu a bylo jen otázkou, kolik stihneme vsítit branek. Soupeř byl přesto stále aktivní a je třeba složit poklonu před některými hráči, kteří jsou ještě ve svém pokročilejším věku ochotni hrát fotbal.

Vy jste zaznamenal hned šest branek. Máte toho odehráno opravdu hodně, ale vzpomenete na nějaký podobný zápas?

Ještě ve svém aktivním fotbalovém věku jsem nasázel pět gólů Českému Meziříčí, když jsme tehdy v zápase o záchranu I. B třídy zvítězili, tuším, 6:1. Nedávno jsem na toto utkání vzpomínal s Romanem Havlem, meziříčským funkcionářem. Ale i následně se mi podařilo ve dvou zápasech okresního přeboru za častolovické áčko vstřelit pět branek, hattricků pak bylo více.

Dva hattricky v jednom zápase, to by mělo zajímat i vašeho pokladníka. Kolik vás to bude stát?

V častolovickém B-týmu se podobné úspěchy řeší u baru, což jsme v Olešnici nestihli, ale kluci mají pamatováka, tak očekávám, že mi to brzy připomenou.

Dal by se z vašich gólů vybrat ten nejhezčí?

Gólů jsem dal opravdu nespočet, ale pravdou je, že některé v hlavě stále mám. Více než o krásu šlo ale spíše o důležitost samotné branky.

Díky tomuto galapředstavení jste se vyšvihl už na 15 branek v letošní sezoně. Spokojenost?

Víte, já nastoupil do zápasu poprvé od posledního podzimního utkání v Rokytnici. Od té doby nemám jediný trénink a už jsem skoro neplánoval, že bych vzhledem ke zdravotním problémům mohl vůbec nastoupit. Mojí současnou hlavní aktivitou je trénování kategorie U15 Kostelce/Častolovic, což zabere dost času. Moje budoucí hráčská kariéra už je spíše příležitostná.

Má rezerva Častolovic nějaké cíle, ambice? Nebo se hraje jenom pro radost a žízeň?

Rezerva Častolovic hraje pro radost, ale ráda slaví i úspěchy. Proto by byl postup do trojky (OP III. třídy) s aktuálním mančaftem velkým úspěchem.

Je vám 41 let, co je hlavním důvodem, že pořád fotbal hrajete?

Jak jsem uvedl výše, moje kariéra bude spíše už jen sporadická. Ale známé pravidlo, nikdy neříkej nikdy, se v mém případě potvrdilo již několikrát, a tak je celkem možné, že opět odehraji, co půjde.

Dal by se vypíchnout nějaký moment kariéry, na který nezapomenete?

Momentálně se mi hlavou promítají převážně trenérské úspěchy, protože více času trénuji, ale jako hráč nezapomenu na skvělou partu a výborné prostředí v Černíkovicích, kde jsem odehrál několik let a vstřelil spoustu branek. Pak nelze zapomenout na svoje první fotbalové roky v Rychnově nad Kněžnou pod vedením pánů trenérů Zemena a Zimmera.

V mládí jste působil v Hradci Králové. Jak na tyto roky vzpomínáte?

Velmi rád. V Hradci Králové jsem odehrál žákovské a částečně dorostenecké kategorie a hrát nejvyšší mládežnickou ligu i po boku Jardy Plašila, Karla Pitáka, Filipa Klapky a dalších bylo opravdu motivující - hezké, ale náročné období.

JARDA Z LIČNA, JÁ Z HŘIBIN

Na tréninky jste tehdy jezdili vlakem s Jardou Plašilem, hezká nostalgie?

Ano, s Jardou jsme tehdy do Hradce přestoupili z Rychnova nad Kněžnou a skutečně jsme spolu dojížděli vlakem a s rodiči. Jarda dojížděl z Lična a já z Hřibin. Jarda byl velmi talentovaný od malička, měl výbornou fyzičku a byl schopen hrát s vyšším ročníkem. Rozdíl mezi námi dvěma pak byl ten, že on dokázal v Lize mistrů za Monako vstřelit gól Realu Madrid a já "pouze" Českému Meziříčí (směje se).

Co říkáte na jeho kariéru?

Jeho kariéra byla velice úspěšná. Více jak 100 startů za reprezentaci hovoří za vše. Teď mu přeji hodně úspěchů v jeho další trenérské kariéře.

K fotbalu vedete svého čtrnáctiletého syna Filipa, jak se mu daří? Jste na něj náročný?

Filip hraje v současné době za Slavii Hradec Králové (U15), kde se mu daří celkem dobře. Od jeho dětství jsem byl náročným tátou/trenérem. Teď už je ale samostatný a musím říct, že pracovitý. Jako brankář to nemá vůbec jednoduché, ale stále mu říkám, že pokud vydrží a bude na sobě makat, jeho snaha se několikanásobně zúročí.

Sám trénujete spojený žákovský tým Kostelce nad Orlicí a Častolovic. Co je pro vás největší odměnou?

Největší odměnou v této kategorii, a v podstatě ve všech mládežnických kategoriích, je úsměv na rtech svých svěřenců. Pak je to pocit dobře odvedené práce, když vidíte, jak se kluci zlepšují a že je baví chodit na tréninky.