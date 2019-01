Východní Čechy, Chrudim /ROZHOVOR/ - Restartovat kariéru hodlá v týmu nováčka FOTBALOVÉ:NÁRODNÍ LIGY útočník Jakub Šípek. Devatenáctiletý fotbalista dorazil na hostování do Chrudimi z Hradce Králové.

Velký talent, který již v osmnácti letech nakoukl s Votroky do nejvyšší soutěže, kde si v osmi startech připsal dvě vstřelené branky, jednu dokonce Spartě. Ještě na jaře roku 2018 reprezentoval národní tým do 19 let v kvalifikaci o Euro. Potom ale jeho kariéra nabrala trochu jiný směr. Nejen on, ale i v Chrudimi všichni věří, že se zvedne a bude zase střílet góly.

Z jakého důvodu vás Hradec Králové poslal na hostování do Chrudimi?

Moje hostování se událo tak, že do Hradce přišel nový trenér a začal si budovat tým jinak. Mně bylo řečeno, že potřebuji pravidelně hrát, a to by prý v Hradci Králové nebylo možné. Domluvili jsme se, že odejdu na hostování. Trenér prostě počítal s jinými hráči, možná mi ublížil i fakt, že jsem na jaře nehrál pravidelně, ale na to se nechci vymlouvat. Teď jsem v Chrudimi a chci všem ukázat, co ve mně je.

Ve velmi mladém věku jste nastoupil na osm zápasů v nejvyšší soutěži a navíc skóroval do sítě Sparty Praha a Jihlavy. Kam řadíte tyto trefy?

Jsem moc rád, že se mi něco takového povedlo. Jako nejdůležitější je ale rozhodně neberu. Nicméně ne každému se povede dát gól v lize, natož třeba Spartě. Mám ze zápasů úžasné zážitky a beru je jako splněný sen, který jsem měl již od dětství.

Pohled Hradce

„Talent je pouze předpoklad toho, aby hráč byl úspěšný. Pro Kubu to bude zkouška prosadit se v cizím prostředí. Když k tomu správně přistoupí, může se posunout dopředu herně i mentálně. Neodchází nikam na Aljašku. Máme ho pořád na očích, sledujeme ho.“

(Zdenko Frťala, trenér Hradce Královéna adresu Jakuba Šípka)

V loňské sezoně jste na podzim hrál téměř pravidelně v Hradci Králové, na jaře tomu tak nebylo. Co se stalo?

Bylo to kvůli tomu, že jsem dodělával čtvrtý ročník na střední škole, takže jsem se soustředil na školu. Z toho důvodu jsem dohrával zápasy většinou za juniorku, a když bylo nejhůř, tak i za dorost.

Trenér Pavel Jirousek mluvil o tom, že vás angažmá v Chrudimi může v kariéře nakopnout, vnímáte to podobně?

Vnímám to jako novou výzvu a věřím, že by mě mohla nakopnout a posunout ještě dál. To ale musím nejprve tvrdě pracovat a nic nevypouštět. Takže ano, vnímám to podobně jako trenér.

Jaké jsou vaše první dojmy z chrudimského týmu?

Jsem v Chrudimi necelých čtrnáct dní a zatím si nemůžu na nic stěžovat. Spoluhráči, včetně realizačního týmu, se ke mně chovají dobře. Zatím jsem maximálně spokojený.

Příprava chrudimského týmu jde do finiše, vzhledem k vašim zkušenostem z FNL, jak vidíte sílu a možnosti MFK Chrudim ve druhé lize?

Myslím si, že největší síla je v tom, že je každý schopný odevzdat maximum pro tým, a jelikož Chrudim je nováček, tak věřím, že nic nevypustíme a do všeho půjdeme na sto procent.

Trefil jste se už v přípravě proti Živanicím. Jsou góly to hlavní, co od vás budou v Chrudimi očekávat?

Myslím si, že v každém týmu, kde bych hrál, by se ode mě očekávaly góly. Jsem ofenzivní hráč a ti musí góly a asistence přinášet. A hlavně, když dostanu šanci, tak branky očekávám i já sám od sebe.

Petr Dejnožka