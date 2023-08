/FOTOGALERIE/ Podle informací Deníku získává nový multifunkční stadion v Hradci Králové od stavebního úřadu tolik potřebnou částečnou kolaudaci. Nic už by tak nemělo bránit k sehrání sobotního utkání třetího kola FORTUNA:LIGY proti Českým Budějovicím (18.00).

Už v sobotu (od 18.00) se v nové Malšovické aréně odehraje utkání nejvyšší fotbalové soutěže mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. | Video: Deník/Vladimír Machek

Aréna za 763 milionů korun včetně DPH, která bude mít kapacitu 9300 diváků, se začala stavět v srpnu 2021 a měla být podle smlouvy původně hotová do 30. června, ovšem došlo ke zpoždění stavebních prací a tak byl první domácí ligový zápas v ohrožení.

Důležitým krokem k sobotnímu premiérovému výkopu na zeleném pažitu bylo úterní schválení dohody mezi městem a stavebním konsorciem o převzetí a užívání jen části fotbalového stadionu, které učinili na svém zasedání královéhradečtí zastupitelé. Kvůli současnému stavu stavby totiž zatím nejde převzít celé dílo kompletně.

Hradečtí zastupitelé schválili dohodu mezi městem a zhotovitelem stadionu

A právě nyní vydává stavební úřad kolaudační souhlas. Hráči i fanoušci se tak mohou těšit na sobotní velký zápas v novém luxusním stánku, který by měl být vyprodaný.

Votrokům reálně hrozilo, že by museli odehrát všechny podzimní domácí zápasy v jiném městě. To za předpokladu, že by nemohli v Hradci odehrát právě úvodní utkání 5. srpna. Tenhle scénář ale naštěstí už nehrozí.