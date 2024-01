Slavoj chce navázat na podzimní sérii výher. Jak bude vypadat příprava?

Skřivany na podzim potvrdily, že patří mezi špičku I. B třídy, skupiny A. Po vlažnějším rozjezdu sezony se dostaly do velké formy a do zimy zvítězily sedmkrát v řadě. „Za závěrečnou šňůru výher a počet zápasů bez obdržené branky si kluci určitě zaslouží pochvalu,“ pokyvuje trenér Slavoje Jiří Suchánek. Jeho tým vstoupí do jarní části ze třetí pozice.

Fotbalisté Skřivan po poslední podzimní výhře nad Novou Pakou. Trenér Jiří Suchánek nejblíže. | Foto: TJ Slavoj Skřivany

Přitom na startu ročníku to pro celek z Hradecka moc růžově nevypadalo. V úvodních dvou kolech dostal příděly od Kosiček a Kopidlna. „Začátek jsme měli katastrofální. Hned v úvodu nás potkali velmi kvalitní soupeři, navíc jsme měli poměrně dost absencí a ve dvou po sobě jdoucích utkáních jsme utrpěli potupné sedmibrankové porážky,“ potvrdil Suchánek. Návrat hráčů však výrazně pomohl a Skřivany se začaly posouvat směre nahoru. „Postupně se nám kádr doplňoval, vrátila se forma a ve druhé části podzimu jsme se postupně dotáhli na čelo tabulky,“ říká Suchánek. Slavoj začne jaro 23. března domácím šlágrem proti Kopidlnu. Oba týmy v první polovině sezony získaly stejně bodů (27) a tak si to rozdají v přímém souboji o druhé místo. Následně zkusí dohnat ztrátu na vedoucí Chlumec C (34). Nejlepší podzimní střelci - TJ Slavoj Skřivany

20 - Pavel Vysuček

3 - Radek Schubert, Miroslav Čapek Zimní příprava už jede v plném proudu. „Začali jsme po Novém roce v hale. Chceme se zaměřit na fyzickou část. S přechodem ven bude přibývat též činností herních,“ přibližuje tréninkové plány Suchánek a dodává: „Budeme se chystat pouze v domácích podmínkách.“ Na jeho svěřence čeká několik testů, které ověří připravenost pro jaro. „Zatím máme domluvená utkání s týmy z vyšší soutěže – Nový Hradec Králové a Lokomotiva Hradec Králové (oba I. A třída). V jednání je příprava s bydžovským starším dorostem,“ pokračuje zkušený kouč. Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek Výrazné posilování se během zimních měsíců rozhodně nechystá. Trenér by byl naopak rád, kdyby se kádr udržel pohromadě. „Zatím to vypadá spíše na oslabení odchodem dvou hráčů základní sestavy. O případných příchodech ještě jednáme,“ naznačuje Suchánek. A na závěr poodhaluje i cíle pro jaro. „Vyhnout se výkyvům ve výkonech a výsledcích, zlepšit přístup hráčů a zůstat v boji o horní příčky tabulky,“ přeje si.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu