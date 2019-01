Hradec Králové -Ve 24. kole krajského přeboru Královéhradecka málem došlo k překvapení v Kuklenách. Favorizovaná Olympia totiž rozhodla o zisku tří bodů nad Lhotou pod Libčany až dvěma góly v závěrečných pěti minutách.

STŘELEC HATTRICKU Ondřej Janouch (vlevo) z bydžovské rezervy v okresním derby s Roudnicí (5:2) takto bojoval o míč s hostujícím Davidem Klapkou. Béčko Cidliny stále drží druhou příčku v I. A třídě. | Foto: Tomáš Němec

Nový Hradec přivezl cenné tři body z Broumova. Hrdinou zápasu byl brankář Petera, který za bezbrankového stavu zneškodnil pokutový kop. Černilov v domácím prostředí utrpěl debakl od Jaroměře.

Krajský přebor

Olympia HK – Lhota p. L. 4:1

Josef Košátko, trenér FC Olympia Hradec Králové: „K prvnímu poločasu mám jedinou výhradu, kterou bylo zakončování našich akcí, přestože soupeře jsme přehrávali kombinační hrou. Proměnili jsme dvě šance, v závěru půle jsme si však po hrubém nedorozumění dali vlastní gól. Tím jsme hosty postavili na nohy. Druhé dějství neprobíhalo dle mých představ. Hráči zbytečně znervózněli, Lhota se naopak výrazně zlepšila. Zákonitě se tak vyrovnala hra, o tři body jsme se strachovali až do konce. V závěrečných pěti minutách, i když jsme hráli bez vyloučeného Lesáka, se nám naštěstí podařilo z brejků přidat dvě branky. Chválím Huňáka a Motyčku.“

Milan Šmarda, trenér TJ Sokol Lhota pod Libčany: „Favorita jsme hodně potrápili. Domácí na nás vlítli a z velkého tlaku získali dvoubrankový náskok. Po půlhodině se hra vyrovnala, a když jsme dali kontaktní gól, začala se Olympia obávat o výsledek. To trvalo až do 85. minuty. V té době jsme však již hráli vabank ve snaze o vyrovnání. Škoda, že se to nepodařilo. V závěru jsme z rychlých protiútoků do otevřené obrany ještě dvakrát inkasovali. Prohra je pro nás až příliš krutá.“

Broumov – Nový Hradec 0:1

Oldřich Bartek, trenér FC Nový Hradec Králové: „Na horké půdě v Broumově jsme získali cenné tři body. V průměrném zápase si obě mužstva vytvořila po dvou šancích, my jsme jednu z nich zásluhou Dvořáčka proměnili. Výrazně nás podržel brankář Petera, který za bezbrankového stavu zneškodnil pokutový kop. Celé mužstvo příkladně bojovalo a dodrželo taktické pokyny.“

Černilov – Jaroměř 0:4

Josef Šolc, sekretář FK Černilov: „Naše obrana nastoupila v netradičním složení, což bylo na její hře znát. Když v průběhu zápasu musel odstoupit Bělka, defenziva rozhodně nefungovala podle našich představ. Hosté šli zaslouženě do vedení, a to ještě neproměnili pokutový kop. Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním zvrátit nepříznivý stav, ale ihned po zahájení hry jsme inkasovali podruhé. Teprve v závěrečné čtvrthodině jsme soupeře zatlačili do defenzivy, ale Jaroměř z rychlého protiútoku dokonala náš debakl. Porážkou jsme devalvovali bodový zisk ze dvou utkání na hřištích soupeřů.“

I. A třída

N. Bydžov B – Roudnice 5:2

Fakta – branky: Janouch 3, Novák, Podolník – Krejcar, Krejčík. Poločas: 2:0. N. Bydžov B: Gall - Podolník, Tauchman, Šoufek (53. Prokopec), Komárek - Kolínek, Skalický (50. Linhart), Krois, Novák - Janouch (64. Karanský), Valenta. Roudnice: Tichý - Koudelka, Melaga, Páral, Mikan - Vlnas (58. J. Špaček), Klapka, Vlasák, Krejcar - Pajgrt, Krejčík.

Vladimír Blažej a Pavel Vohralík, trenéři RMSK Cidlina Nový Bydžov B: „Hráli jsme s jedním z nejfotbalovějších celků soutěže. Roudnice nedá žádný míč zadarmo do ztráty, hraje velmi pohledný kombinační fotbal. Utkání se stalo lekcí z efektivity a produktivity, kterou obstaral zejména Janouch a jeho dvorní nahrávači. Stínem zápasu bylo nešťastné zranění Šoufka, které doufejme skončí bez následků.“

Aleš Javůrek, trenér TJ Sokol Roudnice: „Dostali jsme lekci z efektivity v proměňování šancí. Hattrickem nás popravil Janouch. I tak jsme hráli dobře kombinačně, ale fotbal není krasobruslení. Nehodnotí se umělecký dojem, ale góly.“

Kunčice – Milíčeves 5:2

Fakta – branky Kunčic: Doležal 2, Hruška, Hornych, M. Šulc. Poločas: 2:0. Kunčice: O. Vítek – Zeman, Bittnar, Turek, Podzimek – Hornych (76. Majer), Samek, P. Vítek, M. Šulc – Doležal (90. R. Šulc), Hruška (86. Pechar).

Petr Hypius, trenér SK Bystřian Kunčice: „V prvním poločase jsme měli územní převahu, z řady šancí jsme však proměnili pouze dvě. Po přestávce jsme zvýšili na 4:0 a vypadalo to, že zápas v poklidu dohrajeme. Dvěma zbytečnými chybami jsme však dali soupeři naději. Klid do našich řad vnesl až dvě minuty před koncem nejmladší hráč Marek Šulc.“

Dvůr Králové B – Libčany 0:4

Fakta – branky: Bína 2, Savočka, Wild. Poločas: 0:2. Libčany: Tošovský – Pech, Schejbal (55. Wild), Pavelka, Tušic – Krejsa (80. Moník), Zahradník, Semerád, Savočka – Bína, Adlaf.

Jan Schejbal, asistent trenéra SK Libčany: „První poločas probíhal v naší režii, což jsme vyjádřili dvěma brankami. Ve druhé půli nás domácí zatlačili, ale v rozhodujících chvílích nás podržel brankář Tošovský. V poslední čtvrthodině jsme naši hru potvrdili dalšími dvěma góly. Kromě brankáře chválím také Zahradníka a Pavelku. Na tříbodovém zisku mají podíl i naši příznivci, kteří do Dvora přijeli v hojném počtu a vytvořili nám domácí prostředí.“

Kostelec – Chlumec 3:1

Fakta – branka Chlumce: Volný. Poločas: 1:0. Chlumec n. C.: J. Koliáš - Chára, Rusín, Volný, Janda - Černohlávek, Suchochleb, Hanuš, Sedláček - R. Koliáš, Hermann.

Jiří Zackl, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „K utkání jsme odjeli s jedenácti hráči, sestavu jsme museli lepit. První poločas jsme prohráli 0:1 po chybě ve středu hřiště. Po změně stran se nám podařilo vyrovnat, ale nedorozumění gólmana se stopery znamenaly další dvě branky v naší síti. Pochválil bych zejména vynikající terén, který se takto vzorně připravený v soutěži, jakou je A třída, jen tak nevidí.“

(js, ill)