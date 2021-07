Místo Olympie v krajském přeboru zaujmou fotbalisté Jaroměře, kteří se posunou z I. A třídy, kam administrativně postoupí Nový Hradec Králové, I. B třídu pak doplní z hradeckého okresu tým Smiřic. Všechny celky o vyšší soutěž projevily zájem.

„Ve středu večer se mi telefonicky ozval šéf Olympie, pan Štěpánek a sdělil mi, že klub odstupuje z krajského přeboru Královéhradeckého kraje. Řekl jsem mu, že už je po losovacím aktivu a tím pádem musí počítat s následky, které z toho plynou, což je finanční pokuta,“ uvedl Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého KFS.

Podle řádů KFS klubu FC Olympia hrozí pokuta do výše 30 tisíc korun. Vše nyní bude na verdiktu disciplinární komise KFS.

Tým Olympie, jehož dres oblékali bývalí ligoví fotbalisté Jiří Janoušek, Marek Plašil, David Přibyl či Jiří Lindr, by měl od nové sezony 2021/22 působit v okresní III. třídě, kde je už přihlášen B-tým Olympie, který po loňském založení zase zanikne. Do okresního přeboru by se měl podle informací Deníku přesunout z "trojky" Nový Bydžov B.

Prohlášení Jiřího Štěpánka, předsedy FC Olympia:



"Odstoupení je primárně moje rozhodnutí jako předsedy. Již několik měsíců jsem se pral s motivací pro další působení v pozici funkcionáře na této úrovni. Jako předseda ve fotbale působím již několik let. V této pozici jsem zažil mnoho krásných chvil a pracoval s mnoha skvělými lidmi. Zároveň jsem do zajištění fungování klubu investoval velké množství času a nemalé finanční prostředky. Olympii a před tím Kratonohy jsem financoval téměř sám. Současné působení A týmu bylo plně závislé na mojí osobě.

Zdroj: Deník



Mám úžasnou manželku a dvě dcery, kterým se chci věnovat víc než doposud. Rozhodně si to zaslouží.



Jelikož mi funkcionařina zabírala příliš mnoho času, rozhodl jsem se pro přehodnocení priorit. Na denní bázi řešit, že nejsou uklízené záchody, že neteče voda, že nejde topení, že nám chybí kameraman, že chybí trenky, dres, míče, toaletní papíry a podobně, je občas velmi náročné.



Do toho neskutečně arogantní chování jednoho nejmenovaného vedoucího pracovníka Technických služeb města Hradec Králové bez špetky slušnosti, u kterého je VŠE problém, mi rovněž nepřidalo. Vážně mě nebaví přihlížet tomu, jak si na nás, kteří do chodu klubu dáváme mnoho času a peněz, někdo hojí svoje mindráky…



Velmi se divím nejvyššímu vedení Technických služeb, že ve svých řadách někoho takového toleruje. Moje rozpaky z této osoby prožívají mimo jiné zástupci všech klubů, kteří působí na městských areálech. Považuji se za pozitivního člověka, který se snaží vyjít s každým, ale v tomto případě to není možné.



Jen doufejme, že mě nebudou následovat další, kteří jeho přičiněním ztratí motivaci se našemu krásnému sportu nadále věnovat…"