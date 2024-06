Patří mezi nejzkušenější, ale tohle ve své bohaté kariéře ještě nikdy nezažil. Gólman Michal Puš přispěl v dresu Železnice k historické sezoně. Po překvapivém, ale zcela zaslouženém triumfu v Poháru hejtmana dokázal klub, který hrál ještě v sezoně 2016/2017 okres, vybojovat postup do krajského přeboru! „Je to pohádka,“ přiznává sedmatřicetiletý brankář.

Fotbalisté Železnice v neděli takhle slavili postup do krajského přeboru. | Video: Sokol Železnice - fotbal

Minulou středu se slavilo, v neděli znovu a ještě minimálně jedna párty na fotbalisty Železnice čeká po posledním utkání sezony. Kde kdo by si mohl říct, jestli už to nepřehánějí, ale rozhodně nepřehánějí. Svěřenci trenéra Vladimíra Blažeje dokázali v letošní sezoně neskutečné věci. Pomohla jim k tomu kromě velké fotbalové kvality i skvělá parta, fanoušci a v neposlední řadě všichni lidé, kteří pro klub dýchají.

Svým dílem do úspěšné mozaiky přispěl i Puš. Během celé sezony se v brance střídal s parťákem Davidem Burgertem. Ve finále poháru proti supersilné Solnici vychytal penaltový rozstřel. Vstupenku do kraje jistil čistým kontem.

Michale gratuluji k neskutečné sezoně. Železnice je vítězem poháru a slaví postup do krajského přeboru, jak vám to zní?

Stále to zní jako něco neskutečného. Všichni to vstřebáváme a postupně si uvědomujeme, co se nám podařilo. Píšeme historii železnické kopané. Pan Kozák poprvé v životě posílal přihlášku do MOL Cupu a krajského přeboru. Viděl jsem ho přitom sedět u počítače v kvádru, až tak prestižní to pro něj bylo.

Železnice má postup v kapse: Blažej děkoval fanouškům a vytasil hlášku z pohádky

Lze vyjmenovat hlavní důvody, které za letošní jízdou stojí?

Těch důvodů je mnoho. Namátkou je to výborný kolektiv, pracovitý výbor, nekompromisní stratég Blažej, skvělí fanoušci, je toho spousta a prostě si to všechno krásně sedlo dohromady. Navíc jsme hodně a dobře trénovali, na tréninky nás chodí přes 30 hráčů, tři trenéři. Mladí kluci mají obrovskou chuť se zlepšovat a ti zkušenější mají stále motivaci něco dokázat. Nejvíc ale stejně udělá ta parta všech lidí, co tu fotbal dělají, to je základ úspěchu. Letos si to u nás sedlo nejlépe jak mohlo, ale je to všechno křehké, musíme si toho vážit a nepolevit.

O jistotě postupu do kraje rozhodl domácí duel proti Třebechovicím. Vy jste zvítězili jasně 6:0, jak jste ho viděl?

Pro nás byl po středečním finále poháru dost těžký zápas hlavně po emoční stránce. Soupeř dost obstojně vzdoroval celý první poločas a na nás byla znát značná nervozita a tíha momentu. Naštěstí po krásných gólech kanonýra posledních týdnů Hakena už to byla jenom exhibice pro fanoušky.

SLAVIT SE JEŠTĚ BUDE

Jak dlouho se v neděli slavilo?

Dost dlouho, vlastně z toho bylo až pondělní ráno. Ale středeční oslavy po poháru byly ještě trochu intenzivnější. Bez rušení nočního klidu se to bohužel ani tentokrát neobešlo.

Bylo těžké se po středečním triumfu v Poháru hejtmana vrátit do zápasového „mistrovského“ módu?

Po pravdě ohromně těžké, naštěstí nás trenéři dobře nastavili těsně před zápasem a dobře to dopadlo. Středa byla totiž pro všechny asi dosavadním vrcholem kariéry a bylo cítit, že jsme trochu vyčpělí.

Sezonu zakončíte o příštím víkendu na hřišti vítěze soutěže ve Vysoké nad Labem, jak se bude zápas mezi celky, které postupují do přeboru, odehrávat?

Očekávám hodně otevřený duel, který již nebude svázaný taktikou. My pojedeme hodně oslabení, ale alespoň dostanou šanci hráči širšího kádru a trenéři uvidí, s kým mohou počítat pro krajský přebor.

Bude se slavit ještě po posledním mistráku?

Slavit se bude, myslím, že opravdu hodně. Když všechno dobře dopadne, bude tam důvodů k oslavě ještě mnohem více. Například špílmachr a bavič Honza „Hagi“ Míka se stal inženýrem. To je taky těžko uvěřitelné, ale když už zázraky, tak pořádné…

Michal Puš s trofejí pro vítěze poháru.Zdroj: Lubomír Douděra

Jste jedním z nejzkušenějších borců, jste i „ředitelem“ oslav, nebo to mají na starost jiní?

Rád jsem tuto funkci již přepustil mladším spoluhráčům. Takových ředitelů oslav máme opravdu hodně, těžko vybírat jednoho, ale přidám se k nim také, to je jasné.

Napsali jste krásný fotbalový příběh, věřil jste, že ještě něco podobného v 37 letech zažijete?

To jsem opravdu nečekal. Za dva roky v Železnici jsem zažil vítězství v Lázeňském poháru, v Poháru hejtmana, jednou jsme byli v I. A třídě třetí, letos postupujeme. Je to pohádka.

Můžete letošní ročník k něčemu ve vaší bohaté kariéře přirovnat?

Asi nemohu. Co se týče fotbalu, je to můj nejlepší rok. Užívám si to maximálně.

Fanoušci - to je v Železnici kapitola sama pro sebe. V neděli jich přišlo více než 400, ve Velichovkách vám vytvořili domácí atmosféru, celou sezonu za vámi stáli a podporovali vás. Co byste řekl na jejich adresu?

Fanoušci jsou v Železnici velký fenomén. Už to jejich věkové složení je unikátní, fandí všichni od malých dětí až po zasloužilé fanoušky, kteří klub podporují spousty let. Ve Velichovkách nám vytvořili opravdu domácí atmosféru a na té výhře v poháru i postupu mají stejně velký podíl jako my hráči a trenéři. Já si užívám každý zápas a moc jim za všechno děkuji, vrátili mi chuť do fotbalu.

V pátek startuje fotbalové Euro v Německu. Jak se na něj těšíte, kde ho budete sledovat, kdo vyhraje a kdo bude nejlepším střelcem?

Na Euro se těším hodně. Je to pro mě velký relax. Sledovat ho budu doma v pergole se spoluhráči a kamarády. Já si myslím, že vyhraje domácí Německo. Ambice na vítězství bude mít i Anglie a Francie. Nejlepšího střelce si vystřílí, při absenci Kypra v českém výběru, někdo z dvojice Mbappé – Kane.