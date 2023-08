Úvodní srpnový víkend přinese velkou radost fanouškům regionálního fotbalu. Startují totiž republikové (ČFL, divize) a krajské soutěže, přesněji řečeno ročník 2023/2024.

Ve třetí lize reprezentují náš kraj tradičně Chlumec nad Cidlinou a rezerva FC Hradec Králové.

NAVÁZAT NA PÁTÉ MÍSTO

Prvně jmenovaný celek bude chtít navázat na páté místo z poslední sezony. I nyní by chtěl okupovat příčky v horní polovině tabulky, přestože si je vědom faktu, že některé týmy posílily (např. Zápy, Ústí nad Labem, Most). Také chlumecký kádr zaznamenal během letní pauzy řadu příchodů, ale i odchodů.

To juniorka Votroků nějaké velké tabulkové ambice nemá, chce se pohybovat v klidném středu bez záchranářských starostí. Do mužstva kouče Aleše Čvančary přišlo několik vycházejících dorostenců. Hlavním cílem je do budoucna vypiplat nějakého mladíka pro prvoligové A mužstvo a výkonnostně zvedat i další hráče.

TRIO MÍSTO KVARTETA

Divizní skupina C má mezi šestnáctkou účastníků tři zástupce z Královéhradecka. Z loňského kvarteta vypadly sestoupivší Dvůr Králové nad Labem a Náchod, avšak přibyla Slavia Hradec Králové, která do čtvrté nejvyšší soutěže postoupila z krajského přeboru.

Trutnov by se i nyní rád pohyboval kolem pátého šestého místa, jako tomu bylo v předešlém ročníku, ale jednoduché to mít rozhodně nebude. Varováním je pro něj pohárová generálka, kdy svěřenci kouče Vladimíra Markse odjeli s debaklem 1:6 z Velkých Hamrů, konkurenta ze stejné třídy.

ODCHODY OPOR

Nový Bydžov se musí vypořádat s odchodem některých opor. Do týmu naopak přišli nadějní mladíci z dorostu (RMSK Cidlina, Mladá Boleslav), kteří tak budou mít šanci se ukázat v dospělém fotbale. Tým opět vede Petr Průcha, jemuž bude sekundovat bývalý Votrok Milan Frýda. Vzhledem k výše uvedenému faktu si Bydžovští žádné přehnané cíle dávat nemohou a tak bude prioritou udržení divizní příslušnosti.

To nováček, ambiciózní hradecká Slavia, myslí minimálně na střed tabulky, který je podle vedení i hráčů reálný. Posílení Sešívaní se o tom přesvědčili v generálce, kdy v utkání předkola MOL Cupu doma porazili silného divizního soka Vysoké Mýto 2:0.

ZAJÍMAVÝ PŘEBOR

O víkendu startují i krajské soutěže všech tří výkonnostních úrovní (KP, I. A třída, I. B třída). V té elitní – krajském přeboru – bude zajímavé sledovat, jak si povedou obhájce prvenství Solnice, exdivizní duo Dvůr Králové – Náchod či nováčci Česká Skalice a Lázně Bělohrad.

Zápasy 1. kola – ČFL a divize

Česká fotbalová liga, skupina B – neděle, 10.15: Chlumec nad Cidlinou – Teplice B, FC Hradec Králové B – Přepeře (hř. Slavia HK).

Divize, skupina C – sobota, 10.30: Slavia Hradec Králové – Kosmonosy; 17.00: Benešov – Nový Bydžov. Neděle, 17.00: Čáslav – Trutnov.