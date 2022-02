Sparta konečně ukázala svoji kvalitu, po velice dobře takticky zvládnutém zápase dokráčela k přesvědčivému vítězství. „Teď jsme si dali jasný cíl, že chceme vyhrát pohár i titul. Myslím si, že jsme dali jasně najevo, že si pro to jdeme," uvedl pro klubový web celku z Letné obránce Tomáš Wiesner.

Co na výsledek a špatný začátek jara z pohledu Slavie říkají hráči z našeho kraje? Každý odpovídal na tři stejné otázky.

1. Překvapilo vás, že Slavia nestačila ve čtvrtfinále MOL Cupu na Spartu?

2. Sešívaní nejsou na začátku jara v herní pohodě, lze už mluvit o krizi, nebo se z toho Slavia brzy vymaní?

3. Útočníkem číslo jedna by ve Slavii měl být na jaře Michael Krmenčík. Je to podle vás dobrá volba?

Tomáš Kos, SK Týniště nad Orlicí:

1. Docela mě to překvapilo. Nejsem fanouškem ani jednoho týmu, ale za tento výsledek jsem rád, Sparta mi je sympatičtější.

2. Jelikož je teprve začátek jara, je ještě brzy na nějaké závěry. Myslím si, že se Slavia dostane zase brzy zpět do herní pohody.

3. Není to útočník podle mých představ. Určitě si moc fanoušků nezískal. Nemá příkladné chování a ani herní styl se mi nelíbí. Za mě to není dobrá volba.

Dominik Flígr, MFK Nové Město nad Metují:

1. Můj tip na výsledek byl, že Sparta v momentálním rozpoložení se Slavií neprohraje. Takže mě to nijak nepřekvapilo.

2. Ačkoliv se začíná mluvit o krizi, tak si nemyslím, že by Slavia aktuální situaci nedokázala zvládnout.

3. Myslím, že to bylo jedno z nejhorších rozhodnutí vedení Slavie, které mohlo přijít. Jen v lize je myslím pár útočníků, kteří by mohli ukázat svůj potenciál i v Evropě. Dle mého názoru by teď měl být číslem jedna Schranz!

Miroslav Richter, SK Miletín:

1. Vůbec mě nepřekvapilo, jak zápas dopadl. Sparta hrála zodpovědně a kolektivně, což se o Slavii říct nedalo. Zasloužená výhra Sparty.

2. Těžko říct, je to teprve druhý zápas po zimní přestávce a noví hráči se stále ještě adaptují k hernímu stylu Trpišovského. Více napoví nedělní duel se Slováckem.

3. Za mě Michael Krmenčík si musí nejdříve zasloužit být číslem jedna. Musí dávat góly, když hraje v základu, ale prosazovat se potřebuje i jako střídající žolík. Jeho výkony se mi zatím nelíbí.