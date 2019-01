Hradec Králové /FOTO/ - Strach? Obavy? Nic takového. Fotbalisté Hradce Králové prohnali soupeře, nad kterého v Česku není, nejslavnější tuzemský klub. Bohužel, jejich velmi slušný výkon na body z duelu s pražskou Spartou nestačil, ,,votroci" padli v 15. kole první ligy 1:2.

„Hradec hrál velmi dobře, je do útoku velmi dobrý, s tímhle týmem budou mít problémy všichni soupeři," pochválil domácí tým brankář Tomáš Koubek, ještě před rokem a půl hradecká jednička.

Gólman Sparty sice po třech utkáních inkasoval, přesto to domácím na body nestačilo. Ve druhé půli jen dokázal snížit na 1:2 Tomáš Malinský. Letenští se dostali do dvoubrankového náskoku po rychlých výpadech. V nich demonstrovali, jakou mají ofenzivní sílu. „Byl to rozhodující aspekt. Sparta ukázala obrovskou kvalitu, zkušenost a produktivitu v zakončení," uznal domácí trenér Milan Frimmel.

Jenže tým, jenž vede společně s Bohuslavem Pilným, přes tento fakt Spartě velmi intenzivně zatápěl. Sice ho mírně zaskočila první branka ve 13. minutě, ale pak se vrhl do útoku. Slušné šance měli Ladislav Martan, Adam Vlkanova, Roman Polom. Ani jeden z nich nevyrovnal, naopak hosté udeřili podruhé v 56. minutě.

„Všichni jsme tušili, že nás nečeká lehké utkání, průběh to také potvrdil," řekl kouč Sparty Zdeněk Svoboda.

Bylo to tak, ,,votroci" snížili a do konce duelu se snažili o vyrovnání. Dva velmi vypjaté momenty pak přišly v nastavení druhé půle. Nejprve se Martan prosadil v hlavičkovém souboji, jenže míč poslal z nějakých pěti metrů nad bránu.

Závěrečnou akcí duelu pak byl přímý kop domácích. Po něm se v souboji potkali dva útočníci: domácí Libor Žondra s hostujícím kapitánem Davidem Lafatou. Sparťan hradeckého obra stáhl, jenže rozhodčí Jiří Houdek penaltu neodpískal. I proto Hradec se Spartou prohrál.

„Výsledek neodpovídá průběhu hry. Byli jsme lepší," lamentoval domácí zadák Polom.

Hradec hrál opravdu velmi dobře, přesto i hosté měli šance - například dvakrát zastavila jejich pokusy tyč. „My jsme sice snížili, ale na druhý gól už jsme odpovědět nedokázali. Výsledek je velké zklamání," pronesl trenér Frimmel.

Zápas se Spartou byl předposledním před zimní pauzou. Poslední sehraje Hradec v Jablonci.

Hradec Králové - Sparta Praha 1:2

Fakta – 59. Malinský – 13. Juliš, 56. Pulkrab. Rozhodčí: Houdek – Myška, Boček. ŽK: Schwarz, Žondra – Michal Kadlec, Juliš, Koubek. Diváci: 4500 (vyprodáno). Poločas: 0:1.

FC Hradec Králové: Ottmar – Holeš, Chleboun, Polom, Plašil (85. M. Černý) – Janoušek, Schwarz – Martan, Vlkanova (73. Žondra), Malinský – P. Černý (73. Pázler). Trenéři: Frimmel a Pilný.

AC Sparta Praha: Koubek – Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Costa – Juliš, Holek, Mareček, Holzer (27. Dudl, 90. Mustedanagič) – Lafata, Pulkrab. Trenéři: Svoboda a Holoubek.