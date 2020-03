Deník pro čtenáře v tomto týdnu připravil seriál anketních odpovědí vybraných fotbalistů z regionálních klubů na otázky, které se týkají aktuální situace v České republice i ve světě (koronavirus, karanténa, trénink, dohrání soutěží atd.). Dnes hráči odpovídali na třetí otázku:

Udržujete se nějak coby sportovec ve formě? Případně jak?

FILIP FIRBACHER - FC Hradec Králové (Fortuna národní liga):

Trenéři nám poslali individuální plány, kterými se řídíme. Je tam nějaké běhání a posilování. Každý máme sporttestery, podle kterých nás trenéři kontrolují. Já mám, bohužel, problémy s kolenem, tak jen posiluji a chodím cvičit k naší klubové fyzioterapeutce Evě Baranové.

DAVID DOLEŽAL - FC Hradec Králové (Fortuna národní liga):

Trenéři nám připravili individuální plány, které se víceméně skládají z různých běhů. Každý den chodím běhat do přírody, kde není moc lidí a samozřejmě s rouškou! Doma to doplňuji posilovacím a balančním cvičením.

TOMÁŠ BASTIN - FK Chlumec nad Cidlinou (Česká fotbalová liga):

Dostali jsme nějaké běhání, takže alespoň to. Ale jelikož nevíme, jak bude soutěž pokračovat a zda-li vůbec, tak mě to moc nenaplňuje. Přece jenom balon je balon, ale tohle teď prožívá většina fotbalistů stejně.

MARTIN HRUŠKA - TJ Dvůr Králové nad Labem (divize):

Ano, i když v podstatně menším vytížení. Chodím se proběhnout do prostředí, kde víceméně nikdo není.

JIŘÍ PEČENKA - TJ Dvůr Králové nad Labem (divize):

V rámci možností chodím několikrát týdně běhat do nedalekého lesa. Kdyby to s fotbalem nedopadlo, atletika to jistí.

PETR KOBOS - MFK Trutnov (divize):

Abych pravdu řekl, tak moc ne (ušklíbne se). Ale to se každým dnem změní (usměje se).

MICHAL VOLDÁN - RMSK Cidlina Nový Bydžov (krajský přebor):

Samozřejmě. Osobní příprava je součástí mého každodenního života, a tak i teď nadále pokračuje. Myslím si, že doma může cvičit každý. Vypadnout úplně z režimu by nebylo dobré pro nikoho. Tréninky tedy nahrazuji individuální přípravou, byť zkušenosti ze zápasů mi nikdo nenahradí.

MICHAEL HOFMAN - SK Libčany (krajský přebor):

Přiznám se, že jsem využil týden volna k nicnedělání, ale přestalo mě to bavit (zasměje se). Doma posiluji se svou váhou a protahuji se. Ven moc nechodím, takže běžecky začínám ztrácet. Uvidím, jak mě to bude bavit další týden, případně bych vyrazil někam do lesa se proběhnout.

JAKUB HAUSCHKE - Spartak Police nad Metují (krajský přebor):

Samozřejmě, už jen z toho důvodu, že mě i pohyb mimo fotbal baví. Obden chodím na výběhy do místní přírody. Najel jsem také na tréninkové modely Tabata a H.E.A.T., což jsou intervalové tréninky, které se dají zvládnout i v pokoji. Je i spousta ukázek na internetu (Era-Pack Chrudim, Jakub Jankto apod.).

LIBOR VACHO - Spartak Police nad Metují (krajský přebor):

Jsem po operaci ramene. Začátek soutěže bych nestihl, tudíž mně osobně odložení nevadí. V současné době tedy spíše regeneruji a rehabilituji v domácích podmínkách.

JAKUB LÁNSKÝ - SK Jičín (krajský přebor):

Jak se udržuji ve formě? Tohle je trošku složitější. Mám malého syna a opravdu jsem pochopil, že nejde o chřipku. Tím pádem se snažím vyhnout lidem a minimalizovat styk s cizími lidmi. Jako rodina se snažíme chránit sami sebe, jak nejvíce to jde. Občas s mojí budoucí ženou cvičíme a posilujeme, navíc mě můj spoluhráč Broček naučil protahovat, tak se tomu celkem věnuji. Jestli bude tohle číst můj trenér Tomáš, tak se zasměje, protože já se neprotahoval nikdy. Tohle je moje maximum, jak se udržuji. Já už se nemám na co udržovat. Nechci degradovat soutěž, kterou hraji, ale když položím na misku vah krajský přebor a zdraví své rodiny, tak pro mě je volba jasná!

JAKUB ULVR - SK Jičín (krajský přebor):

Od začátku března procházím chřipkami a nyní antibiotiky, takže sport jde momentálně stranou.

PAVEL BUCHVALD - SK Jičín (krajský přebor):

Chystám se začít individuálně běhat, ale přiznám se, že mi chybí organizované fotbalové tréninky.

DAVID DROZD - Lokomotiva Hradec Králové (I. A třída) + Era-Pack Chrudim - futsal:

Ano, to musím. Jelikož nám sezona ještě neskončila, tak plním individuální plány, co jsme všichni z týmu Chrudimi dostali a čekám, jak se situace vyvine. Jsou to různé běhy, posilování a jiné aktivity.

MARTIN ŠKODA - SK Česká Skalice (I. A třída):

Určitě. Jelikož pořád hraji fotbal a od ledna se tvrdě makalo, byl by hřích vše zahodit. Mám doma pár činek, běžecký pás, takže denně se udržuji. Nikdo z nás nevíme, kdy se vrátíme do běžného života, tak chci být připraven.

NENECHTE SI UJÍT: Seriál odpovědí hráčů na anketní otázky Deníku bude pokračovat v dalších dnech, ať už v tištěném vydání či na webu.



UŽ VYŠLO: V předchozích dílech fotbalisté odpovídali na tyto otázky:

1. Jaké největší omezení pro vás osobně momentálně znamená nouzový stav a s ním spojená karanténa?

2. Kdy jste poprvé slyšeli slovo „koronavirus“ a napadlo by vás v té době, co po celém světě způsobí?