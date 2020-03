Deník pro čtenáře v tomto týdnu připravil seriál anketních odpovědí vybraných fotbalistů z regionálních klubů na otázky, které se týkají aktuální situace v České republice i ve světě (koronavirus, karanténa, trénink, dohrání soutěží atd.). Dnes hráči odpovídali na pátou otázku:

Kdy podle vás přestane řádit koronavirus a nejen sportovní život se vrátí do normálu?

FILIP FIRBACHER - FC Hradec Králové (Fortuna národní liga):

Podle mě to hodně závisí na tom, jak se k tomu lidé postaví. Když budou všichni dodržovat nařízení vlády a nemyslet jenom na sebe, budou se chovat zodpovědně vůči sobě i okolí, tak si myslím, že by se v polovině května mohlo začít normálně fungovat.

DAVID DOLEŽAL - FC Hradec Králové (Fortuna národní liga):

Já věřím prognózám, a tedy, že by se po Velikonocích mohla tato opatření zase postupně uvolňovat. Hranice zůstanou uzavřené pravděpodobně déle, to bude záležet na situaci v okolních státech. Těžko odhadovat, každopádně věřím, že letní prázdniny už proběhnou víceméně jako ty předešlé a omezení už nebudou téměř žádná.

TOMÁŠ BASTIN - FK Chlumec nad Cidlinou (Česká fotbalová liga):

Bojím se, že to bude běh na dlouhou trať. Myslím si, že než se situace dostane zpět do normálu, klidně to může trvat až dva roky.

MARTIN HRUŠKA - TJ Dvůr Králové nad Labem (divize):

Koronavirus tu bude ještě hodně dlouho, dokud se nenajde nějaký lék, který to vyléčí. Soutěže se rozběhnou nejspíš v září, alespoň doufám.

JIŘÍ PEČENKA - TJ Dvůr Králové nad Labem (divize):

Doufám, že by se situace mohla zlepšit během 2 - 3 měsíců a všechno se by se mohlo vrátit do starých kolejí.

PETR KOBOS - MFK Trutnov (divize):

Pokud se budeme bavit o České republice, tak by bylo super, kdyby už během dubna začal klesat počet nových nakažených lidí a léto by mohlo být klidnější. Jelikož některé státy tyto problémy teprve čekají, tak než se vrátíme do normálu, bude to trvat delší dobu. Všechno je propojené ekonomikou a nikdo neví přesně, jaké to bude mít následky. Všem přeji pevné nervy a hlavně zdraví!

MICHAL VOLDÁN - RMSK Cidlina Nový Bydžov (krajský přebor):

Doufám, že se podaří situaci zvládnout do dvou až tří měsíců a nová sezona i nový školní rok už poběží ve starých kolejích. Popřípadě doufám, že se po karanténě zvýší návštěvnost zápasů.

MICHAEL HOFMAN - SK Libčany (krajský přebor):

Hodně záleží na tom, jak budou lidé zodpovědně dodržovat karanténu, veškerá opatření a hygienické způsoby. Samozřejmě bych byl rád, aby to všechno skončilo co nejdříve a mohli bychom zase cestovat a žít život bez omezeních. Ale myslím si, že to bude až po letních prázdninách. Do té doby bude cítit ve vzduchu jakási nejistota vrátit se do normálního života.

MARTIN ŠKODA - SK Česká Skalice (I. A třída):

Na tuto otázku nezná odpověď nikdo. Jen doufám, že to bude co nejdříve. Všem lidem přeji pevné nervy do dalších dnů a hlavně zdraví!

