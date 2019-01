Praha, Hradec Králové – Fotbalové kluby bez vyhřívaného trávníku nemohou hrát I. ligu. Hradec Králové může mít problém.

Fotbalové kluby se stadionem bez vyhřívaného trávníku nemůžou v příští sezoně hrát první ligu, pokud v jejich městě není náhradní hřiště s požadovanými parametry. Možnost hrát nejvyšší soutěž v jiném městě, jak tomu je letos, výjimečně obdrží jen ty kluby, které svazu do června doloží, že na svém stadionu začaly s budováním vyhřívaného trávníku.



Kluby si to odsouhlasily na úterním jednání ligového shromáždění v Praze. Nařízení se vztahuje i na postupující nováčky. S takovým postupem souhlasilo 13 z šestnácti zástupců prvoligových klubů a 10 z šestnácti druholigových.

Tři možnosti vývoje

Toto rozhodnutí je nepříjemné pro FC Hradec Králové. Na Všesportovním stadionu vyhřívaný trávník není. Východočeský klub tak stojí před hrozbou, že i když vybojuje postup, tak mezi elitu nezamíří.



„S tímto rozhodnutím ligového shromáždění jsme tak trochu počítali a v případě postupu to budeme muset řešit. Výkonný výbor navrhoval jednoletou výjimku, bohužel kluby ji neodsouhlasily,“ řekl Richard Jukl, generální ředitel FC Hradec Králové.

Nejdůležitější jsou finance

„Votroci“ jsou v druholigové tabulce na postupové příčce a do první ligy mají velmi blízko. Co se tedy stane v případě postupu? „Stavební povolení je to nejmenší. Nejdůležitější jsou finance. Možnosti jsou takové: Buďto se vybuduje vyhřívaný trávník, nebo budeme s povolením hrát některé ligové zápasy jinde, anebo nebudeme moci ligu hrát vůbec,“ nastínil Richard Jukl varianty možného vývoje.



Pokud by hradecký klub měl stavební povolení a mohl hrát zápasy na jiném stadionu, platí nařízení, že týmy bez vyhřívaných ploch můžou sehrát utkání 15. a 16. kola a první čtyři jarní kola jinde. Na takových podmínkách se kluby z první a druhé ligy dohodly loni.



Svaz si prý „ohlídá“, aby kluby neobešly svazové nařízení formálním doručením dokladu o zahájení budování vyhřívání ve svém sídle a po delší dobu hrály v jiném městě.



„Máme od toho komisi pro stadiony a vyhřívané trávníky, která všechno zhodnotí a rozhodne, jestli je postupováno jako při jiných rekonstrukcích. Aby se nestalo, že rekonstrukce potrvá čtyři nebo pět let, to je vyloučeno,“ řekl licenční manažer svazu Stanislav Rýznar. Podle něj rekonstrukce nemůže překročit jeden soutěžní ročník.



Pokud prvoligový klub bez vyhřívaného trávníku do června nedoloží, že začal pracovat na jeho vybudování a zároveň nemůže využít jinou plochu ve stejném městě, bude se brát jako další sestupující. Ze druhé ligy by jej pak nahradil celek s nejlepším postavením za předpokladu, že splňuje pravidlo o vyhřívaném trávníku.



V nejvyšší soutěži nyní nedisponují vyhřívaným trávníkem Baník Ostrava, jenž v zimním období nastupoval k domácím zápasům ve Vítkovicích, a dále Bohemians Praha, Bohemians 1905 a Kladno, které našly azyl na Strahově.

Duel o český Superpohár

Příští ročník I. fotbalové ligy začne už 17. července, o dva týdny dříve než v minulých sezonách. Na podzim se odehraje 16 kol, to závěrečné se koná 14. listopadu. Úplnou novinkou před startem první ligy bude utkání o český Superpohár. V něm se 10. července poměří vítěz ligy s týmem, který triumfuje v Ondrášovka Cupu. O místě duelu ještě není rozhodnuto.

