Brno, Hradec Králové - Fotbalovými mistryněmi republiky v sezoně 2015/16 se staly starší žákyně FC Hradec Králové, které uspěly na finálovém turnaji v Brně za účasti čtyř týmů (kromě Hradce ještě Sparta Praha, Slavia Praha a Brno).

Fotbalové starší žákyně FC Hradec Králové. | Foto: archiv oddílu

Nejdříve FC Hradec v semifinále porazil domácí celek Brna 3:1 (branky Dvořáková 2 a Nosková). Ze druhého semifinálového duelu postoupila do finále pražská Slavia, která zdolala konkurenční Spartu Praha až na pokutové kopy. Ve finálovém klání FC Hradec vyhrál nad Slavií Praha 2:1 (branky Dvořáková a Flidrová) a vybojoval přebornický titul. V utkání o třetí místo Sparta zvítězila nad Brnem 3:1.

Jiří Hruška, předseda FC Hradec Králové dívky: „Nádherný zážitek, pro takové okamžiky to všichni děláme. Tento kolektiv děvčat jde spolu od přípravky a po loňském vítězství v mladších žákyních to dokázal i letos ve starších žákyních. Děkuji všem hráčkám, realizačnímu týmu i rodičům za to, jakou partu dokázali vytvořit a zvítězit."

Lubomír Douděra