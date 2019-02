Hradec Králové – Poslední fotbalová příprava: FC Hradec Králové – FK Bohemians Praha 3:1 (2:1). Základní sestava bez Milana Fukala? Už to tak vypadá.

Poslední přípravný zápas před ligou s druholigovými Bohemians Praha, který Východočeši vyhráli 3:1, začala největší letní posila fotbalistů FC Hradec Králové na lavičce. Do hry naskočila až na závěrečných jedenáct minut.



Šestatřicetiletý obránce dohání kondiční manko a zřejmě minimálně v úvodním kole proti Žižkovu nebude mezi vyvolenou jedenáctkou.

Zas takové překvapení to není. Fukal se po příchodu do Hradce netajil tím, že trénoval pouze individuálně a stoprocentně fyzicky se necítí.



Jak tedy bude vypadat obranná trojice „votroků“?

Generálka proti druholigovým Bohemians napověděla. Tak by totiž měla vypadat základní sestava týmu, který v loňském ročníku vybojoval hodnotné osmé místo.



Uprostřed má jasnou pozici vysoký stoper Chleboun, na pravé straně bude hrát univerzál Hochmeister a zleva Fukala zastoupí blonďatý Pávek.

Otazník visí stále nad postem brankáře. I včera stál mezi třemi tyčemi Ottmar. Stálá jednička Lindr by měl dnes poprvé zkusit ostrou tréninkovou zátěž, ale je otázkou, jak bude reagovat natržený stehenní sval.



Navíc po sobotním zápase Hřebíkovy devatenáctky na mistrovství Evropy v Rumunsku je více než pravděpodobné, že k dispozici pro první kolo nebude ani Koubek, uvažovaná dvojka. Češi totiž míří do víkendových bojů o medaile.



„Jsem rád, že jsme se dokázali proti kvalitní obraně Bohemians kombinačně prosadit. Naše vítězství bylo zasloužené. Jsem spokojen s tím, že jsem vstřelili tři branky a vytvořili si další šance. Na druhou stranu jsme se přesvědčili o tom, že pokud nejsme trpěliví a děláme chyby ve středu pole, tak nás soupeř potrestá. Tohle si v lize nemůžeme dovolit,“ řekl hradecký kouč Václav Kotal.



Fakta – branky: 38. a 48. Dvořák, 16. Pávek – 9. Huňa. Rozhodčí: Orel – Jiřík, Pilný. Diváci: 520. FC Hradec Králové: Ottmar – Hochmeister (83. Toth), Chleboun, Pávek – Poděbradský (69. Zelený), Klapka (79. Fukal), Fischer (83. Karal), Rezek (46. Janoušek) – Štěpán (62. Malinský), Dvořák (83. Jandík), Černý (62. Gulajev).