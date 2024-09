/OSOBNOST DENÍKU/ Parádní majstrštyk. Galapředstavení. One man show. Všechna…

O víkendu jste přehráli do té doby neporažený tým Lázní Bělohradu 3:1, jak jste utkání viděl? Musím přiznat, že předzápasová atmosféra v kabině nebyla ideální. Po dlouhé sérii proher k nám mířil jeden z favoritů tabulky. Přesto jsme do zápasu vstoupili se vztyčenou hlavou a jako jeden tým jsme se dokázali semknout. Už od začátku bylo očividné, že soupeř má více ze hry. Tlačil míč na bránu takřka z každé pozice. Musím vyzdvihnout spoluhráče za důrazné bránění a spoustu zblokovaných střel. My jsme neměli tolik šancí, ale kluci je dokázali proměnit.

Váš výkon v brance vyzdvihl i hostující trenér Tomáš Marek. Měl jste hodně práce?

Měl. Bělohrad dost kombinoval před vápnem a střílel z každé pozice. Nebáli se to zkusit i ze třiceti metrů, ale dostávali se do šancí i po průnikových přihrávkách skrz obranu do vápna. Gól, který jsme obdrželi, byla tečovaná střela z pozice nad malým vápnem, jež šla sice kousek ode mě, ale dosáhnout se mi na ni už nepodařilo.

Jaký zákrok v utkání byl nejtěžší?

Zásahů bylo dost, což je pro gólmana lepší, protože je pořád v zápřahu a neztuhne. Vzpomínám si na jeden asi v 70. minutě, kdy se soupeř dostal ke střele z malého vápna, přes tři obránce střelu procedil na bránu, míč třikrát změnil směr a od nohou s přízemní střely balón najednou letěl pod břevno. Se štěstím se mi o podařilo vytáhnout nad břevno, ale i to se počítá. Pro psychiku je to určitě dobré, body jsme potřebovali a pořád potřebujeme. Je opravdu fajn, že jsme dokázali porazit takto silný tým, ale nesmíme usnout na vavřínech a na výhru navázat.

Jaké jsou letošní ambice Stěžer?

Určitě se udržet v I. A třídě. Čím výše v tabulce to bude, tím lépe. Nejlepší by bylo si vytvořit takový bodový náskok již na podzim, aby bylo jaro v pohodovém tempu.

Co kabina?

"Skvěle zrekonstruovaná”. Máme výbornou partu i přes věkové rozdíly spoluhráčů. Jezdíme na zimní soustředění do Krkonoš a provozujeme spoustu dalších činností. Minulý rok jsme byli na týmové dovolené v Itálii u moře, zkrátka tmelíme partu, jak se dá.

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

Já jsem s fotbalem začal už od minipřípravky u nás ve Stěžerách. Hřiště mám kousek za barákem. V životě by mě nenapadlo hrát fotbal někde jinde.

Říká se, že gólmani mají svůj svět a jsou tak trochu samotáři. Jak jste na tom vy?

Brankáře samotáře jsem ještě nepotkal. Říká se toho o nás spoustu, ale jak jsem již avizoval, v kádru máme ideální partu, pevně věřím, že do ní zapadám i já.

Co vás ještě kromě fotbalu baví?

Musím říct, že fotbal mi zabere spoustu času. Od této sezony jsme s kamarádem začali trénovat dorost U17, na zbytek sportů, co provozuji, moc času nezbude. Ale dělám toho opravdu hodně, jízda na divoké vodě, cyklistika, plavání, v zimě běžky, lyže. A to zdaleka není vše, tyto sporty provozuji jen rekreačně.

Studujete? Nebo už pracujete?

Pracuji a musím říct, že jsem spokojený s tím, že jsem našel zaměstnání, které můžu skloubit se všemi aktivitami, které provozuji.