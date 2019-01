Hradec Králové – Chladnokrevně, nekompromisně a přesně. Tak se choval v koncovce Jan Navrátil (22), středopolař Olomouce a střelec dvou branek do sítě Hradce Králové. Po zápase ho spoluhráči odnášeli ze hřiště na ramenou.

Fotbalová I. Gambrinus liga: FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

„To jsme si jen s „Bobym" Zlámalem dělali srandu. Takové neškodné vtípky," usmál se dobře naložený muž nedělního fotbalového večera.

První branku vstřelil už ve 4. minutě, kdy využil zaváhání kapitána Milana Fukala, obešel i gólmana Tomáše Koubka a s přehledem zavěsil. „Pomohlo to mně i týmu. Protihráčům naopak klesne sebevědomí. Každý rychlý gól je dobrý," říkal Navrátil.

Přídavek si schoval do druhé poločasu, z něhož uběhlo jen osm minut. Navrátil se rozběhl středem hřiště a pět metrů před vápnem vystřelil. Míč zapadl přesně do levého koutu hradecké branky.

„Chtěl jsem ho obstřelit a když se to udělá dobře, má brankář jen minimum šancí. Tohle byl přesně ten případ," pochvaloval si.

Hanáci vstoupili do ligy báječně – dva zápasy, dvě vítězství. A na první Plzeň ztrácejí jen pět bodů. Klidně se mohou zamíchat do bojů o ligový trůn.

„Nic do novin vyhlašovat nebudeme. Makáme od zápasu k zápasu. Když budeme hrát dobrý fotbal, na poháry máme," dodal Navrátil.

Střet koučů: Plíšek utišil Pivarníka

Nemohl to nechat jen tak. Proti ostré kritice kolegy se ohradil. Hradecký kouč Jiří Plíšek reagoval na slova Romana Pivarníka otištěná v sobotním vydání Deníku, kde olomoucký lodivod označil „votroky" mimo jiné za tým, který jen nakopává míče a zdržuje. „Vzhledem k tomu, že nemáme vpředu vysokého hráče, tak to určitě není naším cílem. Naopak si myslím, že je to otázka soupeře," rýpl si Jiří Plíšek.